山寨包当真货卖 女子骗近4万元

23岁女郎拿假包包当真包卖，从独行到“组团”犯案，一年半内骗近4万元。

被告陈宥琪（Yuki Tan）面对六项欺骗罪，星期四（11月10日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。根据控状，她涉卖假包包欺骗了近4万元。

根据控状，被告第一次于2019年1月12日犯案。被告骗买家说能以2500元出售真的路易威登（LV）背包，诱导买家给她450元。

案情揭露，七天后，被告在网购平台Carousell再次出击，以4500元卖出一款香奈儿手提包，并拿能以假乱真的仿制品去交货，受害人数周后才发现受骗，随之报警。

事隔一年，被告于2020年1月“重出江湖”，半年内与三人联手行骗，其中有一次还骗取了2万2500元。

调查显示，她的同伙包括罗杰龙（20岁，Jerome Loo）、张加布里尔（23岁，Gabriel Emmanuel Teo）和一名18岁少年。

他们分工合作，少年负责找买家；罗杰龙借出银行户头以及“看水”；加布里尔负责扮演被告弟弟，帮忙前去交货；被告则负责找高级仿制品。

其中一次，受害人咨询有关两款爱马仕包包，谈妥价钱后，被告为提高可信度，刻意选择私宅区的爵卫通道（Chartwell Drive）交货。

被告先把假包包交给少年，让他冒充自己的弟弟，然后骗买家自己怀有身孕，弟弟会代为交货。罗杰龙则在附近把守，事后四人把骗取的2万2500元分赃，被告称从中得到1万2000元。

完整报道，请翻阅2022年11月11日的《新明日报》。