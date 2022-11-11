称3万元遗留私召车 女商人报警

女老板遗留3万元现金、金耳环在TADA私召车上，但私召车司机称没看到，女老板报警。

这起事故发生在星期二（11月8日）上午约10时，地点在黄金坊一带。

在黄金坊经营名牌商品店的泰裔女老板吉达帕卡提亚（Jidapa Kattiya，36岁）接受《新明日报》访时说，当时她从盛港搭私召车到黄金坊，下车不久才发现带着的购物袋不见了。她说，购物袋里装有3万元现金、一对LV耳环等。“当天我下车时碰到朋友，跟她聊了几句话，所以没发现东西留在车上。”

等她回过神发现贵重物不见之后，女老板第一时间打电话给私召车司机。

“但他跟我说找不到那个购物袋，我就立刻打电话给他的公司反馈。”女老板之后也赶紧报警备案。

如今事情已经过了两天，女老板的钱却还不见下落，让她心急如焚，她也把此事告知Stomp网站。

她说，购物袋里头的LV耳环，是帮客户买的。至于3万元，则是她准备汇去泰国购买平安符的钱。

根据她和私召车公司电邮记录显示，公司指出司机搜找了车子后，并未找到她的物品。公司说，若司机找到物品，公司会再联系她。

女老板说：“3万元不是小数目，希望能快点找回这笔钱。”

TADA：建议司机也报警

TADA发言人透露，私召车司机没找到遗失物品，于是公司建议司机也去报警。

发言人指司机在当天上午10时41分告知公司此事，公司立刻展开调查。

不过，初步调查指司机没找到遗失物品，因此建议司机也去报警，公司向司机保证会全力协助警方调查。

完整报道，请翻阅2022年11月11日的《新明日报》。