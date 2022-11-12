李显龙总理：若从最坏角度去解读彼此行动和意图 中美互不信任或给世界带来严峻后果

李显龙总理说，中美之间深度的战略不信任有可能螺旋式升级。一个潜在燃点是南中国海，因此亚细安应继续坚持维护航行与飞行自由，坚持争端应按国际法，尤其是《联合国海洋法公约》和平解决。

中美之间深度的战略不信任有可能螺旋式升级，全球广泛的科技分岔和供应链分裂也完全可能出现。李显龙总理说，当前中美都有很大可能从最坏角度去解读彼此的行动和意图，这将给双方、本区域和世界带来严峻后果，其中一个潜在燃点是南中国海。

李总理星期五（11月11日）在第41届亚细安峰会上发言时因此强调，亚细安应该倍加努力构建稳定和有建设性的区域架构。亚细安能否维持作用和信誉，取决于成员国保持团结和维护亚细安核心地位的政治意志，“成员国应合作，避免本区域分裂。”

李总理说，世界目睹了地缘政治紧张和大国对抗的加剧。俄罗斯今年2月入侵乌克兰，明显违反国际法，直接打击《联合国宪章》核心精神，无视对所有国家都至关重要的主权、领土完整和政治独立原则，并造成许多人不幸丧生。

他说：“我们应继续敦促参战各方和大国找到快速与和平的解决方案。”

全球广泛科技分岔和供应链分裂完全可能出现

对世界而言，更长期和更大的问题是中美之间不断升级的紧张关系。

李总理强调，中美之间深度的战略不信任有可能螺旋式升级，全球广泛的科技分岔和供应链分裂，完全可能出现。

他说，按照目前的趋势发展下去，两国也很可能对彼此的行动和意图做最坏的解读，给双方、本区域和世界带来严峻后果。

一个潜在燃点是南中国海。李总理说，亚细安应继续坚持维护航行与飞行自由，坚持争端应按国际法，尤其是《联合国海洋法公约》（UNCLOS）和平解决。亚细安也应继续致力同中国磋商《南中国海行为准则》，以尽量降低意外和事态升级的概率。

他强调，亚细安成员国不想要选边站，而是要和所有各方形成相互重叠的“伙伴圈”，并确保所有外部各方是基于亚细安自身的优势和这些条件来与亚细安接触。

亚细安也须对外部伙伴保持开放和包容。李总理说，《亚细安印太展望》（ASEAN Outlook on the Indo-Pacific）代表亚细安的共同愿景，即我们的伙伴应以有助本区域增长和稳定的方式与亚细安接触。

继亚细安峰会后，东亚峰会星期天（11月14日）也在金边举行，美国总统拜登和中国总理李克强将在峰会上碰面。目前有18个参与国的东亚峰会，也展示亚细安如何聚集大国一起讨论事态发展和深化合作。

李总理透露，亚细安正在提升与加拿大、澳大利亚、新西兰和中国等国的自贸协定，并与这些国家探索新的合作领域，如数码经济、可持续发展和能源。

美国和印度今年也将把与亚细安的关系升级为全面战略伙伴关系。加上现有伙伴澳大利亚和中国，与亚细安建立全面战略伙伴关系的国家将增至四个。