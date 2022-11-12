推动转型与发展 零售商协会推出“零售行业展望蓝图2025”

新加坡零售商协会推出为期三年的“零售行业展望蓝图2025”，推动本地零售业的转型与发展。

这个展望蓝图旨在配合政府上月宣布的“2025年零售业转型蓝图”。转型蓝图要以新的体验式概念和创新产品为基础，加强新加坡作为一个环球生活时尚枢纽和零售业中心的地位。

本地零售业因冠病疫情严重受创，零售商协会因此着手设计展望蓝图来推动零售商向前迈进，成功转型。参与蓝图设计的包括协会会员的雇员、业主、政府机构代表及各方利益相关者。他们用三个月时间深入讨论及研究发展方向，拟定了零售业的共同愿景。