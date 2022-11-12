费绍尔：一些国家改用降低危害方式管控 我国坚持严格执法对毒品零容忍

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来自 / 联合早报

文 /
刘芸如

发布 / 2022年11月12日 5:00 AM

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授（左）星期五出席新加坡肃毒协会“义工之夜2022”，为42名义工颁奖，当肃毒义工六年多的诺莱纳从他手中接过奖状。（张思庆摄）
内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授（左）星期五出席新加坡肃毒协会“义工之夜2022”，为42名义工颁奖，当肃毒义工六年多的诺莱纳从他手中接过奖状。（张思庆摄）

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费绍尔说，新加坡对毒品采取预防危害的方式，是少数几个成功制止毒品滥用的国家之一，同时也获得大部分国人的大力支持。但他提醒：“我们不能把这些支持视为理所当然，必须不断努力保持国人的支持。”

全球对毒品的态度逐渐转向开放，一些国家不再预防危害，而是采取降低危害的方式（Harm Reduction Approach）来管控毒品的使用。一些地区也已将大麻合法化，并允许销售大麻产品，但我国还会继续采取预防危害的方式（Harm Prevention Approach），坚持对毒品零容忍的立场严格执法。

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