费绍尔：一些国家改用降低危害方式管控 我国坚持严格执法对毒品零容忍

费绍尔说，新加坡对毒品采取预防危害的方式，是少数几个成功制止毒品滥用的国家之一，同时也获得大部分国人的大力支持。但他提醒：“我们不能把这些支持视为理所当然，必须不断努力保持国人的支持。”

全球对毒品的态度逐渐转向开放，一些国家不再预防危害，而是采取降低危害的方式（Harm Reduction Approach）来管控毒品的使用。一些地区也已将大麻合法化，并允许销售大麻产品，但我国还会继续采取预防危害的方式（Harm Prevention Approach），坚持对毒品零容忍的立场严格执法。