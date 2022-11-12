警破获36万元毒品捕96男女 14岁男生涉嫌贩毒落网

中央肃毒局展开为期六天的全国肃毒行动，共逮捕96名涉毒男女，起获黑市价近36万元的毒品，其中最小的嫌犯年仅14岁。

中央肃毒局星期五（11月11日）发文告说，当局在11月6日至11日，在兀兰、芽笼和牛车水等地展开肃毒行动，逮捕了96人。

当局共查获约146克海洛英、882克冰毒、3.624公斤大麻、402克克他命、6克新化合致幻药（NPS）、243克爱他死药丸、685颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸、219枚LSD（麦角酰二乙胺）邮票和23瓶疑含羟基丁酸钠（GHB）的液体。