警破获36万元毒品捕96男女 14岁男生涉嫌贩毒落网

订户

来自 / 联合早报

文 /
姚可嘉

发布 / 2022年11月12日 5:00 AM

中央肃毒局在11月6日至11日展开为期六天的全岛执法行动，共逮捕了96名涉毒男女。（中央肃毒局提供）
中央肃毒局在11月6日至11日展开为期六天的全岛执法行动，共逮捕了96名涉毒男女。（中央肃毒局提供）

字体大小:

中央肃毒局展开为期六天的全国肃毒行动，共逮捕96名涉毒男女，起获黑市价近36万元的毒品，其中最小的嫌犯年仅14岁。

中央肃毒局星期五（11月11日）发文告说，当局在11月6日至11日，在兀兰、芽笼和牛车水等地展开肃毒行动，逮捕了96人。

当局共查获约146克海洛英、882克冰毒、3.624公斤大麻、402克克他命、6克新化合致幻药（NPS）、243克爱他死药丸、685颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸、219枚LSD（麦角酰二乙胺）邮票和23瓶疑含羟基丁酸钠（GHB）的液体。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

分享热榜

每户家庭可获派12个抗原快速检测仪

大华银行调高定期存款利率 最高可达3.9%

盛港组屋发生命案 女子涉杀养父被捕
4

高盛：中国重新开放可推动中国股市上涨两成
5

大陆专家抵台探视病重大熊猫团团 学者：政治分歧无阻保育合作

更多精彩内容