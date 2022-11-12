圣乔治巷组屋空中花园设铁门 10时后禁访客减噪音

黄埔一带组屋的空中花园为改善噪音、垃圾等乱象，设立铁门禁止访客在晚上10时后滞留花园以维护秩序。市镇会指出，安装铁门后，居民反映噪音问题有所改善。

《新明日报》日前报道，丹戎巴葛集选区议员祖安清心星期二（11月8日）在国会提出休会动议时指出，杜生庄（SkyVille@Dawson）47楼的空中花园，由于一些不负责任的访客而出现乱象，包括脏乱的电梯、垃圾桶爆满、乱丢垃圾、非法吸烟和聚会喧哗等，希望能对访客进行有序的管理。

新闻见报后，有居民表示位于黄埔一带圣乔治巷的组屋St George’s Towers也曾面临类似的问题。该项目竣工于2018年，涵盖三座住宅组屋，每座组屋的24或25层都设有露台式的空中花园，能够俯瞰市中心和黄埔河的景色。

《新明日报》记者走访上述组屋，观察到三个空中花园的入口处都设有带锁铁门，并贴有告示，显示空中花园在晚上10时到早上7时之间禁止到访。受访居民透露，铁门改善了空中花园的噪音问题。

居民颜女士说：“未装上铁门前，每天都有很多外来访客出现在空中花园，我住在同一层，时常听到噪音。”她也指出，到访者包括打包食物上来野餐的中学生，偶尔也发现乱丢垃圾的现象。“铁门限制花园的到访时间，减少了晚上的噪音。”

惹兰勿刹市镇理事会回复《新明日报》询问时说：“因接获居民反馈，指组屋的空中花园因深夜访客而出现垃圾和噪音等乱象，市镇会于2020年初在空中花园的入口处装上铁门，晚上10时后禁止到访或滞留。”

市镇会指出，自从安装铁门后，居民对空中花园被滥用的反馈显著减少。“我们提醒大家为他人考虑，谨慎使用公共设施，让我们的公共空间能保持良好状态，供大家使用。”

完整报道，请翻阅2022年11月12日的《新明日报》。