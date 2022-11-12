新人医院敬茶 父圆心愿当晚逝

29岁女子与男友原要在“双十一”注册结婚，但患癌父病情恶化，为了却他嫁女儿的心愿，孝顺女儿在医院敬茶，癌父圆愿后当晚安详离世。

孙子惠（29岁，手术室物流人员）受访时说，父亲孙兴利约三年前被诊断患上直肠癌，原本可以通过手术解决却由于父亲也患有心脏疾病，全身麻醉开刀恐有危险，因此决定采用放射性和化学治疗。父亲也在那个时候开始频频进出医院。

她说，父亲的病原已控制下来，可惜之后恶化。一个多月前，家人被告知他的生命只剩三个多月，并从国大医院转到雅西西慈怀病院。

“得知爸爸时日无多，我和母亲都十分难过，并开始讨论爸爸还有什么未了的心愿。妈妈说，爸爸最想在有生之年看到我出嫁，但是若我们还没准备好，也不要勉强。”孙子惠忆述，和男友及他家人商量后，得到对方父母的支持。

得知孙子惠有意在父亲还在世时完婚，病院义工随后向她介绍新加坡救护车圆梦队（Ambulance Wish Singapore）这个慈善组织，并为她牵线。

“我上网查询，得知他们专为临终病患完成心愿，我很感动他们愿意帮我，但万万没想到他们做得比我想象的更多。”

孙子惠说，原本将注册日期定在11月11日，有约一个月的筹备时间，但就在约两周前，父亲的病情恶化。圆梦队的义工建议她将华人传统敬茶仪式提前到10月30日进行。“距离仪式只剩不到三天，但义工们在极短的时间内就帮我在医院安排了小房间，还帮我安排了化妆师、为我张罗手花、茶具和现场布置等。”

孙子惠和家人原本希望有更多人能见证仪式，但无奈适逢疫情，原本只能有六名亲友在场，但在院方的特别申请下，允许多一人在场。“男友将茶杯递给父亲时，他还尝试自己起身双手接过。他那时已无法正常进食，但还是将那杯茶喝了下去。”

孙子惠和家人都相信，父亲已了却最大的心愿。在仪式完成后，父亲当晚便离世。

完整报道，请翻阅2022年11月12日的《新明日报》。