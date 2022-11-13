不要以为只是小网店 缴税不能忽略

53岁的林艳玲（音译）在Lazada和虾皮（Shopee）等电商平台售卖家用电子商品，她经营的网店在2017年连续四个季度的销售额超过100万元，但作为店主的她却并未在30天内为网店注册消费税，导致税务局少收了约3万元的净消费税。

据调查，林艳玲虽然是网店的实际拥有人和受益人，却安排其他人在不同时期充当注册商家，并且没有在所得税中呈报她从网店赚取的收入。税务局发现，她在2020估税年共少报了超过21万元的网店收入，导致她少缴了约2万元的所得税。

今年10月，林艳玲因误报所得税数额，以及没有注册消费税等罪名，被法庭判罚5万多元。

过去三年半，新加坡国内税务局（IRAS）通过对约7000家企业的审计与调查，起回价值超过2亿7000万元的所得税和罚款。

企业未依法缴税的常见问题有哪些？

税务局利用数据分析和先进分析工具在各行业进行定期审计。根据审计结果，导致企业未依法缴税的三种常见问题如下：

少报或漏报收入 未能注册消费税 记录保存不当

小商家未依法缴税的风险为何更高？

涉及大量现金交易的家族生意，例如殡葬业和餐饮业，通常面临更高的违规风险。这是因为这些企业通常由自家人打理，负责人主要都是家族成员。由于它们未必充分记录企业的销售额和开支情况，可能会导致报错税情况，或是没有及时注册为消费税公司。

以殡葬业的家族企业为例，经营模式通常如下：

殡葬业者接到询问后，向丧家说明丧礼仪式和配套详情。 待丧家选定，业者可能会在订货单上匆匆记录。 业者开始安排棺木，或找分包商处理帐篷和宗教仪式等丧礼事宜。 丧礼最后一天，丧家一般会用亲友给的帛金付钱给业者，业者可能开具发票或在订货单上注明最终金额，却未必妥善保存文件。 业者通常会用收到的现金付钱给分包商，自己收下剩余利润。这些开支未必都有记录和保存。 业者可能靠家里人兼任记账员，由于没有妥善记录销售额和开支，无法确知应缴纳的税额，结果没有及时注册为消费税公司，也可能报错税。

经营网店，哪些收入须缴税？

越来越多商家进军网络生意，但因为许多网店只有寥寥数名或没有雇员，往往没有妥善管理账目，一些商家甚至不知道网店须像普通实体店一样，为缴税而申报网络销售的收入。

需要缴税的网店收入包括：

在电子商务网站和社交媒体平台等售卖商品所得

通过转运配送（drop shipping）所得，例如把客户的订单转给第三方供应商，由第三方来完成订单

参与费和佣金，包括推广公司产品或服务后收到的免费礼品等实物补贴

通过视频频道、社媒贴文或博客获取的广告收入

售卖播客（podcast）、电子书和非同质化代币（NFT）等数码产品所得

售卖平面设计、虚拟助手、在线辅导、网络研讨会和咨询等数码服务所得

通过在数码平台上传送、与订户分享数码内容获取的订阅费

给企业与自雇人士的提示

1.准确申报销售额和开支

税务局严格监管蓄意欺骗或逃缴税务的违规者，逃税或误报所得税者将面对严厉惩罚，包括被令缴交多达逃税金额四倍的罚款，或被判坐牢。

2.及时注册消费税

按照规定，商家的12个月应纳税营业额若超过100万元，须在30天内申请注册为消费税企业。税务局提醒，即使不确定来年的营业额，仍应注册为消费税企业。

3.妥善管理账目与相关文件

税务局提醒所有企业和自雇人士，在估税年后的五年内保存好交易单据等账目和相关文件。