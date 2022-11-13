采用更新颖模式吸引民众前往 首个设于商场民众俱乐部开幕

让民众俱乐部继续作为独栋建筑，在土地有限的新加坡并非最理想的做法，所以政府近年来安排图书馆、警察局等其他公共设施与民众俱乐部同在一个屋檐下。

副总理兼财政部长黄循财星期六（11月12日）下午受邀为义顺中民众俱乐部正式开幕。这个民众俱乐部采用更新颖的模式，设在综合发展项目纳福城购物商场内。

黄循财说，让民众俱乐部与商场同址，会吸引更多人到那里去享受不同设施汇聚在一起的便利。“从政府的角度来看，这是讲得通的，因为商场本身已经成为社区的中心节点，可以让更多人到这里来。”

负责义顺中区事务的义顺集选区基层组织顾问、内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授也指出，新的民众俱乐部位于义顺的核心区域，对所有居民都很方便，他们在参与活动的同时，也可以就近前往零售与餐饮场所。

义顺中民众俱乐部原本设在义顺第72街第749座组屋楼下，新址紧靠义顺综合交通枢纽，面积是原来的六倍。它早在2019年3月就投入运作，但因冠病疫情延迟了三年才正式开幕。

民众俱乐部内设有ServiceSG一站式服务中心，为居民提供填补公积金账户、呈报个人所得税等超过200项常用的政府服务。

费绍尔在欢迎词中说，在购物中心设立民众俱乐部的构想，源自为居民提供一站式枢纽的愿景。他也说：“义顺中居民一直期待有更大的民众俱乐部空间来聚会和交友，希望它能成为居民住家以外的公共空间。”

作为2013年建屋发展局“再创我们的家园计划”（Remaking our Heartlands）义顺区计划构想的一部分，他带领基层组织义工征询了居民的意见，以及了解居民想要新民众俱乐部提供哪些设施与服务。

根据居民反馈，义顺中民众俱乐部新设了烹饪工作室，为居民提供设备更完善的厨房，方便他们上烘焙课程。

其他设施也包括舞蹈室、活动室以及附带免费无线网络的开放式学习区。

居民刘净薇（38岁）过去两年多已经多次使用义顺中民众俱乐部的设施，对一站式服务中心尤其满意，因为她不必为了办手续跑多个政府部门排队。“我过马路买个午餐，就能顺便把事情办了，真方便。”