装太阳能板 首个正能耗自然公园 射靶场自然公园成700动植物“新家”

射靶场自然公园是中央自然公园网络内的第八个自然公园，位于武吉知马自然保护区南段，林地分布在射靶场路两侧。三年的修复工程，把这片次森林打造成自然公园，有超过400种植物和超过300种动物在此栖息。

占地66公顷的射靶场自然公园经过三年修复后对外开放，是本地首个正能耗的自然公园。这片土地过去曾是甘榜和矿场，如今成为超过700种动植物的栖息地，为毗邻的武吉知马自然保护区提供缓冲地带。

射靶场自然公园（Rifle Range Nature Park）是中央自然公园网络内的第八个自然公园，位于武吉知马自然保护区南段，林地分布在射靶场路两侧。园内设有逾七公里的步道、由旧矿场改造的湿地，还有高31米的瞭望台。

副总理兼财政部长黄循财星期六（11月12日）为这座自然公园主持开幕仪式。

他致辞时说，新加坡土地有限，而且须满足不同需求。政府必须建造更多组屋，确保公共住屋是人们负担得起的，也须为发展商业和工业区创造更多就业机会。

黄循财：不同需求竞争 仍不牺牲甚至扩大绿地

“虽有不同的需求相互竞争，我们仍会确保不牺牲绿地。事实上，我们甚至扩大了绿色空间和绿色连道，保护拥有最多元和重要生态的自然保护区。”

中央自然公园网络以中央集水区和武吉知马两个自然保护区为中心，周围目前有八个自然公园，共占地3582公顷。

黄循财说，虽然这几乎占了我国近5％的土地面积，但是绿化之路还未结束，我国会按照计划，继续打造一个“大自然里的城市”。

八个自然公园总面积为376公顷，作用是减少天然和人为因素对自然保护区造成破坏。这包括为公众提供另一个亲近自然的去处，分散到访自然保护区的人流。

射靶场自然公园所在的土地，过去是甘榜、新成矿场，以及新加坡枪械俱乐部旧会所的所在地。甘榜居民1970年搬到组屋；矿场1998年停止运作；枪械俱乐部则在2001年搬迁。空出的土地经过自然再生，形成次森林，估计约有30年历史。

国家公园局在2017年进行了环境基线研究，了解哪些范围和动植物品种具保留价值，并于2019年展开修复工程，把这片次森林打造成自然公园，有超过400种植物和超过300种动物在此栖息。

修复工程减低对环境影响

修复工程包括，通过早前宣布的森林修复计划，铲除会影响生态的外来植物品种、改善土质，以及引进一些本土品种。此外，公园局也增添了绳索生态桥和地道，让动物能安全地从射靶场路到另一端的武吉知马自然保护区去。

射靶场自然公园共装有116片太阳能板，每年预计可产约57兆瓦时的电力，多于公园运作所需，让它成为本地首个正能耗自然公园。园内设有雨水收集箱以减少自来水使用，也正在测试以植物过滤地表径流，让流入森林小溪的水更洁净。

公园局自然保护处高级署长林良任受访时说，公园局在打造射靶场自然公园时，尽量降低对环境的影响。例如，在矿湖湿地周围建步道和瞭望台，把人们集中在已开发的地方；沿着甘榜居民留下的道路建步道，而非开辟新路线。

公众陈伟耀（63岁，退休）一周五天会到自然保护区或各公园健走两个多小时。对于有新的自然公园开放，他告诉记者，比起其他国家，我国的公园数目有限，他会珍惜任何新的体验。

获捐16万元设两社区苗圃 让义工学习植物繁殖技巧

射靶场自然公园设有社区苗圃，国家公园局与社区伙伴合作，教导义工掌握植物繁殖的技巧，希望最终能由义工领导社区苗圃参与森林修复。

国家公园局于2020年，在牛乳场自然公园设立了第一个社区苗圃，繁殖在武吉知马自然保护区原始森林内找到的本土品种植物。射靶场自然公园社区苗圃则会侧重于繁殖本土的次森林和先锋品种。

先锋品种指的是生命力强，在一片荒芜土地上最早出现的品种，例如巨叶血桐（Macaranga gigantea）。

汇丰银行通过花园城市基金捐赠16万元，资助这两个社区苗圃的运作。

公园局会与新加坡国立大学生物科学系高级讲师蔡秀君博士合作，展开新的指导项目，训练义工掌握植物繁殖、维持苗圃和管理入侵物种等技巧。蔡秀君是策士纳自然公园之友，过去曾与公园局合作进行森林修复研究。

第一系列的工作坊今年底开始，在射靶场自然公园的社区苗圃进行，首批受训的是来自牛乳场自然公园社区苗圃的义工。工作坊从明年中起开放让公众参与，详情日后公布。

另一方面，新加坡世界自然基金会明年1月起，每月为公众提供免费的射靶场自然公园导览。

有兴趣的公众到时可上世界自然基金会，或公园局的网站报名。南洋女子中学校和圣婴女校和平之后的学生，则会为公众讲解在野外放生动物的危害。