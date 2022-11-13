榜鹅组屋和停车场40处涂鸦 四少年被捕

榜鹅组屋遭四名少年涂鸦，至少两座组屋与多层停车场遭殃，沿途百多米40多处被喷红漆，甚至还写上不雅字句，公众报警，四少年落网。

《新明日报》接获热心读者通报，称星期天（11月13日）早上发现榜鹅苏芒径（Sumang Walk）第325座多层停车场多处出现红漆涂鸦，怀疑有人恶作剧捣乱。《新明日报》记者走访时发现，事发地点是一个八层楼停车场，一楼入口处附近的一个路标已有一摊红漆。

组屋走道被喷红漆。（蔡振鸿摄）

沿路走入停车场，记者发现几乎每一层都能看见不同的涂鸦痕迹。其中一处墙壁被喷上了英语脏话以及一些不雅词句；另一个转角处的“上”“下”指示牌则被喷漆，在牌子下方写了反义词。一些扶手栏杆以及墙壁上也出现胡乱喷涂的红漆痕迹。从停车场往大约100多米外的第323A座组屋走去，沿途的柱子、扶手、以及附近的健身器材上都有类似的红漆。另外，上述组屋的走廊、楼梯间也有心形、星星，以及脏话涂鸦。

居民郑先生（50岁）受访时说，星期六（12日）晚上7时回家并无异样，隔天早上10时许出门取车才发现涂鸦情况。他表示，相信已有居民报警。记者星期天中午12时左右也看见一辆警车到多层停车场巡逻。据估算，停车场和组屋至少有超过40处涂鸦。

一些扶手栏杆以及墙壁上也出现胡乱喷涂的红漆痕迹。（蔡振鸿摄）

完整报道，请翻阅2022年11月13日的《新明日报》。