女佣已通关等登机 却发现航班取消

之前因受疫情影响，女佣好不容易终于能回国探亲，顺利通关后准备离境，却发现航班被取消。

女佣的雇主胡先生（65岁，退休人士）告诉《新明日报》，今年9月18日上网透过网站Trip.com，为工作三年的女佣艾艾（35岁）购买一张新加坡往返缅甸仰光的机票。出发日期为11月10日早上7时55分，回程则是11月30日上午10时25分，支付了476元1角。

夫妻俩星期四（11月10日）清晨5时带女佣前往樟宜机场第二搭客大厦，发现机场的电子航班动态显示器上并没有航班的讯息。胡先生当时向柜台人员询问后，就带着女佣办理登机手续。他说，过程很顺利，行李也成功托运，女佣之后顺利通关，前往登机口。由于还是没看到显示器上的航班信息，胡先生只好再三嘱咐女佣留意登机门，以免错过班机。回家途中，夫妻俩突然收到女佣来电，指班机被取消，当时以为女佣开玩笑，或是错过航班。情急之下，他们也返回机场。

“那时是清晨6时多，她说班机取消，但已经通关了，我以为她英文不好，（所以）讲错。她却哭说航班取消。”

胡先生说，原来女佣乘搭的航班已被改到11日上午出发，但事先没收到通知，也没收到新航或是订购机票网站的电邮或短信，甚至是柜台人员也没告知。胡先生指出，事发当天也曾发电邮询问代理公司。对此，旅游代理公司Trip.com回复胡先生时表示，对于没有发出航班取消通知感到抱歉，也将向航空公司提出安排，将乘客列入下一趟航班。负责人在电邮中说，当时没收到航空公司的通知。

胡先生展示机票订购讯息，写着11月10日出发前往缅甸仰光。（读者提供）

新航：乘客联络资料由代理提供

新航发言人在回答《新明日报》询问时说，原定于11月10日从新加坡前往仰光的SQ762班机，因运营原因取消，受影响乘客被调到11月11日的同一航班。同时，新航也对班机取消对乘客带来的不便以及他们在机场的遭遇表达歉意。

不过发言人强调，航空公司已于9月29日通知乘客有关航班取消以及调整方案。

“针对这起个案，机票是通过旅游代理订购，电邮和联络由代理提供。”

发言人促请所有乘客确保提供自身的联络资料，以获取及时的航班状态。至于透过旅游代理订购机票的乘客，也应确保他们的个人联络资料在订单上出现。此外，乘客也能透过新航官网获取最新的航班状态讯息。

完整报道，请翻阅2022年11月13日的《新明日报》。