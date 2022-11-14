汤东线第三阶段11站正式通车 不少公众搭地铁出游

吴容彦一家人星期天（11月13日）早上从住家附近的汤申上段地铁站，乘搭汤申—东海岸线到滨海湾花园游玩，之后再搭同一条线到麦士威站，步行至附近的熟食中心享用午餐。

在这之前，他们一家四口已有很长一段时间没一起搭地铁出游。汤东线第三阶段一启用，他们立刻来尝鲜，因为现在公众可更轻易往返北部、中部和市区，还能节省大约40％的乘车时间。

第三阶段的11个地铁站星期天正式通车，首班列车早上约6时25分，从滨海湾花园站开往兀兰方向。整条地铁线运作大致顺畅，每班列车间隔约六分钟。

由于通车首日是周末，不少乘客前往乌节、大世界或滨海湾花园一带购物或游玩。

吴容彦（36岁，人力资源经理）受访时说，虽然住家离汤东线不远，但因这条地铁线之前只启用几个站，因此一家人较少乘搭。

“第三阶段沿线的景点和餐饮选择相当多，尤其是滨海湾花园，很适合有年幼孩童和年长父母的家庭。有了这条线，我们应该会更常出来走走。”

汤东线全长43公里，分五个阶段通车。第一及第二阶段投入运作后，沿线有超过10万户居民步行不到10分钟就可到达地铁站。随着第三阶段启用，受益居民增至超过18万户。

卫生部长王乙康星期天早上和同为三巴旺集选区议员的傅丽珊和维凯，以及约100名北部居民乘搭这条地铁线。众人从兀兰南站出发，一路搭到麦士威站下车。

维凯受访时说，如今有两条从北部通往市区的地铁线，为三巴旺和海军部一带的居民带来更多便利，在市中心工作的人上下班也更加方便。此外，汤东线也能分担南北线的部分乘客量。“有了更多路线选项，相信这也会鼓励更多人放弃拥车，改搭公共交通。”

蔡运娜（39岁，幼教）的女儿目前就读新加坡艺术学院。过去三年里，女儿从住家附近的兀兰站搭南北线到多美哥站，车程足足一个小时。

“过去几年，女儿一直期盼汤东线第三阶段能快点通车，以后乘搭这条线应该可以省至少15分钟。我的儿子明年也打算报读同一所学校，到时候姐弟俩上下课会更方便。”

蔡运娜也说，之前从住家须步行约15分钟才到南北线兀兰站。现在只须步行不到五分钟，就到汤东线站的出口。“就算要搭南北线，也可以直接利用地下通道，不用日晒雨淋，还能吹冷气。”

兀兰居民林波壁（72岁，退休人士）几乎每天都出门，除了做义工，也爱跟朋友探索全岛各个角落。有了汤东线，他就能到一些之前想去，但没机会去的景点，包括滨海湾花园。

“如今地铁线四通八达，而且年长者车资也非常便宜。不过我希望所有列车都能提供华语报站服务，音量调高一点，否则一些年长者很容易错过车站。”