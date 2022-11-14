新德签署永续与创新框架协议

订户

来自 / 联合早报

文 /
林伟杰

发布 / 2022年11月14日 5:00 AM

易华仁（右）与哈贝克签署新的新德永续与创新框架协议。（陈来福摄）
易华仁（右）与哈贝克签署新的新德永续与创新框架协议。（陈来福摄）

字体大小:

新加坡和德国签署了一份永续与创新框架协议，加强了两国在政府对政府、政府对商业和商业对商业三个层面的经济合作，深化东南亚和欧洲的经贸协作。

主管贸易关系的交通部长易华仁和德国副总理兼经济事务与气候行动部长哈贝克（Robert Habeck）昨天（11月13日）出席第17届德国经贸亚太会议的新加坡之夜活动，签署“新德永续与创新框架”（Germany-Singapore Framework for Sustainability and Innovation）协议。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

分享热榜

高盛：中国重新开放可推动中国股市上涨两成

我国新增1676起冠病病例 重症病患减至47人

汇款回中国账户遭冻结 女子：父手术费没着落
4

【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？
5

金管局与纽约联储银行 探讨使用批发中央银行数码货币

更多精彩内容