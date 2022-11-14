新德签署永续与创新框架协议

新加坡和德国签署了一份永续与创新框架协议，加强了两国在政府对政府、政府对商业和商业对商业三个层面的经济合作，深化东南亚和欧洲的经贸协作。

主管贸易关系的交通部长易华仁和德国副总理兼经济事务与气候行动部长哈贝克（Robert Habeck）昨天（11月13日）出席第17届德国经贸亚太会议的新加坡之夜活动，签署“新德永续与创新框架”（Germany-Singapore Framework for Sustainability and Innovation）协议。