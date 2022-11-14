预计千名病患受益 三项免费课程助国人对抗糖尿病

卫生部长王乙康鼓励公众多运动，每周做150至300分钟中高强度的运动，以改善心脏健康，降低患上糖尿病的风险。

新加坡糖尿病协会将与英国慈善机构合作，为本地居民提供糖尿病管理、胰岛素治疗和体重管理三项免费课程，预计使1000名糖尿病患者受益。

糖尿病协会星期天（11月13日）在世界糖尿病日活动日宣布了这一计划。协会主席帝华利透露，三项课程均以每班20人小班授课，课时为六至12周不等。

研究显示，约两成的新加坡人患有糖尿病，每三起肾衰竭病例就有两起是由糖尿病引起。

世界糖尿病日活动负责人、新加坡糖尿病协会副主席马荣茂医生说：“超过一半的糖尿病患者在去医院检查前，并不知道自己已经得了糖尿病。因为早期血糖没有那么高，没有症状。”

糖尿病协会活动当天在大巴窑为居民提供血糖、糖化血红蛋白等多项免费检测，向公众介绍健康饮食与生活习惯。

卫生部长王乙康担任活动嘉宾，他致辞时鼓励公众每周做150至300分钟中高强度的运动，以改善心脏健康，降低患上糖尿病的风险。

除了鼓励公众日常运动并减少含糖饮料的糖分摄取外，王乙康还分享了一则中小企业公司主管出资帮助糖尿病员工减重、从而过上健康生活的真实故事。

肥胖及糖尿病使这名40多岁的员工行动不便，主管说服他改变生活方式，并为他聘请了一位专业人士，帮助他在一个月内成功减重10公斤。王乙康呼吁各行业的雇主与政府合作，帮助公众培养健康的生活方式。

奋战糖尿病26年

教师获颁坚韧奖

活动上，糖尿病患者王佩雁（36岁，教师）获颁新加坡糖尿病协会坚韧奖。

王佩雁在10岁时查出患上糖尿病，并坚持与疾病斗争26年，她坦言患病初期年纪还小，并不了解什么是糖尿病，在朋友面前也会否认自己的病情，甚至青春期时一度有逆反心理，抗拒吃药打针。

在一次澳大利亚墨尔本举行的国际糖尿病交流活动中，她因结识了许多同龄的年轻患者，受到病友们的故事激励，从此积极面对生活、积极接受治疗，并通过学小提琴、合气道的方式舒缓心情。

王佩雁现在的雇主得知她的病情后，也多关照她，让她能在适当的时间吃饭。王佩雁说：“得糖尿病不是绝症，只要注意饮食健康、定期吃药打针，也可以像普通人一样生活。”