工资会建议 为低收入者加薪至少80至100元

由劳资政三方组成的全国工资理事会，星期一召开记者会，公布最新工资指导原则。这是工资会2012年为低薪员工做出具体建议以来，加薪额首次达到三位数。

总月入低于2200元的雇员，有望加薪5.5％至7.5％，或至少80元至100元，视何者为高；收入相对较低的雇员也应获得较高百分比的加薪。

由劳资政三方组成的全国工资理事会，星期一（11月14日）召开记者会，公布最新工资指导原则。这是工资会2012年为低薪员工做出具体建议以来，加薪额首次达到三位数。

2200元是本地全职劳动力月入的第20个百分位，也就是收入最低五分之一群体的薪金水平。去年他们的收入是2000元，工资会当时建议的加薪幅度为4.5％至7.5％，或70元至90元。

随着今年经济取得增长，生产力提高，工资会建议给予所有雇员加薪与花红。对于在冠病疫情暴发期间，雇员接受减薪、冻薪和其他降低成本措施，雇主应认可他们的付出。

我国政府已接受工资会最新一轮的建议，新指导原则的适用期为今年12月至明年11月。

根据预估数字，我国经济今年首三季同比增长4.3％，多数领域已恢复到疫情暴发前水平。劳动力市场也有改善，被裁人数创新低，居民失业率持续缓解。劳动生产力在今年上半年取得1.5％的同比增长。

不过，今年的整体通货膨胀率预计达到6％，远比去年的2.3％高。

工资会呼吁更多雇主 积极落实灵活工资制

经济前景不明朗更凸显弹性与灵活薪资结构的必要，工资会因此呼吁更多雇主积极落实灵活工资制，并根据业绩表现来为雇员加薪和派发花红。

工资会今年9月开会讨论工资指导原则。主席佘林发在记者会上说，他们在讨论过程中，考虑了多个不同因素，包括过去一年经济和劳动市场的复苏、未来全球经济的下行风险，以及国内生产总值增幅预计放缓。

他说：“劳资政伙伴经过广泛讨论制定今年的指导原则，我们既要做到认可与奖励雇员在艰难时期的付出，又要兼顾经济的前景。但与往常一样，三方共识建立在劳资政坚实的互信基础之上。”

全国职工总会会长雷家英在发言时，呼吁雇主利用政府提供渐进式加薪补贴计划，提高低薪工友的基本工资。她说：“这会让低薪员工的长期收入更稳定。”

职总副秘书长陈国明也希望，雇主在给雇员加薪的时候，能考虑到目前的高通胀率，让劳动队伍的收入有实际增长。

全国雇主联合会会长叶进国强调，工资增长应该是可持续的，接下来经济增长预计会放缓、雇主也面对高通胀带来的成本压力，劳动市场的紧张也促使雇主支付具竞争力的薪金，以吸引和留住雇员。他说：“雇联支持工资会的呼吁，工资增长要公平和可持续，也应以灵活工资制度为依据。”

人力部常任秘书黄志勤则说，灵活工资制度将让雇主更好地应对未来经济的任何不确定情况。