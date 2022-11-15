除持续深化双边各层级政治交流 新德要助欧盟亚细安建立更牢固伙伴关系

新加坡和德国星期一发表联合宣言，我国总理李显龙和德国总理朔尔茨承诺，两国会在政治关系、经济合作、气候行动、防务安全等八大领域加强合作。

新加坡和德国会持续深化各层级的政治交流，推动两国关系更上一层楼。除了双边合作，两国政府也会携手助欧盟和亚细安建立更牢固的战略伙伴关系。

新德星期一（11月14日）发表联合宣言，我国总理李显龙和德国总理朔尔茨承诺，两国会在政治关系、经济合作、气候行动、防务安全等八大领域加强合作。

两国在联合宣言中肯定友好的双边关系，并说过去半个世纪以来，德国和新加坡已为双边合作打下牢固的基础。两国拥有良好且多面向的关系，而这建立在彼此共同维护的多边主义，以及以规则为基础的国际秩序上。

李总理在2005年与时任德国总理默克尔签署了一份联合宣言。新公布的联合宣言以2005年的宣言为基础，并增设新的合作领域，包括再生能源和气候行动，为两国未来的合作定调。

朔尔茨星期一到访新加坡，这是他自去年底上任以来，首次以总理的身份访问我国。他此行的其中一个目的是扩大欧盟与亚细安之间的合作。

朔尔茨在总统府会见李总理，两位领导人过后举行了联合记者会。

李总理致开场辞时说：“朔尔茨忙着在本区域进行访问。他本月较早时到访中国，昨天（11月13日）在越南，明天将到峇厘岛参加二十国集团峰会，这反映出德国对本区域的关注。”

李总理之后回答《联合早报》记者提问时说，新加坡希望德国能与东南亚，以及亚细安的每一个成员国，包括新加坡在内有“广泛且深入的互动”。以新加坡来说，这包括经贸、旅游、安保、防务科技和反恐等。

根据联合宣言，我国和德国将推动欧盟与亚细安，以及亚细安相关组织的合作及互动，并支持通过亚细安现有机制来应对本区域面对的挑战。

朔尔茨则说：“俄罗斯对乌克兰宣战，让我们深刻体会到在战略上过于依赖任何一方可能带来的后果。这个具分水岭意义的时刻，提醒我们必须建立更广泛的政治和经济关系、减少依赖，以降低风险。要达到这个目标，我们打算与可靠和可信赖的伙伴合作，特别是在印太地区。”

他也提到，很明显的，世界将发生变化，而东南亚会在未来的世界扮演重要角色。

朔尔茨会见哈莉玛总统 出席胡姬花命名仪式

德国总理朔尔茨（左）与哈莉玛总统（右）会面时，谈论了双边合作的领域、中美关系的现状、即将召开的二十国集团峰会以及俄乌战争。（蔡家增摄）

朔尔茨星期一较早的时候也会见了哈莉玛总统、在总统府检阅仪仗队和出席胡姬花命名仪式。李总理在记者会结束后，设宴款待朔尔茨。

哈莉玛总统在脸书上贴文形容，德国与我国是“志同道合的国家”，共同维护自由贸易、多边主义和以规则为基础的国际秩序。她和朔尔茨谈论了有关双边合作的领域、中美关系的现状、即将召开的二十国集团峰会和俄乌战争，并重申两国友好的关系。