SMRT“为希望打卡”计划 乘客扫卡一次 捐2元给总统挑战

即日起至年底，公众在10个地铁站与巴士转换站可通过“打卡”方式向总统挑战捐款，为改善低收入群体的生活献力。

SMRT同国家福利理事会和易通公司（EZ-Link）合作，于星期一（11月14日）推出2022年“为希望打卡”（Tap for Hope）计划，在八个地铁站和两个巴士转换站设置捐款区和安装阅卡器，让公众可进行“免接触式”捐款。

公众使用易通卡或可穿戴易通卡，每在阅卡器上打卡一次，就可为今年以“支持低收入家庭”为主题的总统挑战捐献2元。

如果使用新便利（Simply Go）银行卡捐款，则可扫描捐款区的二维码。

设了捐款区的八个地铁站是碧山站、港湾站、巴耶利峇站、实龙岗站、武吉士站、政府大厦站、裕廊东站和兀兰站。两个巴士转换站是蔡厝港巴士转换站和兀兰综合交通中心。

所有捐款区一直开放至12月31日，只有政府大厦转换站的捐款区开放到12月30日。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达星期一（11月14日）早上10时在碧山地铁站，率先打卡捐款。

这项计划筹得的款项将捐赠总统挑战2022，预计82个机构将受惠，涵盖儿童、青年与家庭服务、医疗保健、残疾、乐龄、心理健康或康复计划等服务机构。

SMRT主席佘文民在计划启动仪式上致辞时说，冠病疫情扰乱了人们的生活，随着全球不确定性加剧，预计有更多挑战，而低收入家庭首当其冲。他以“积少成多、聚沙成堡”，鼓励万众合力，以改善社会生活。

SMRT今年1月15日推出六个星期的2021年“为希望打卡”计划，为总统挑战2021筹集超过4万元，受惠机构有93个。

社会服务机构AWWA在总统挑战的帮助下，为旗下两所特殊学校增设了多感官室，为特需孩童打造各种特定环境，以刺激他们调动全身，从而提升学习效果。

AWWA董事及社区伙伴委员会主席余家倩受访时说，打卡捐款的方式能让忙碌的城市人以更便捷的方式回馈社会。

“现今人人都很忙，我们需要用不同的方式来鼓励人们一同回馈社会。这个计划也提醒人们，社会中有人需要帮助，鼓励他们伸出援手。”