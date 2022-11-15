字述一年2022：荡

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从粮食危机到能源危机，如今演变成全面的通货膨胀，下来还可能走上经济衰退……种种危机和挑战都超越了国界，影响全球。要如何把动荡不安留在今年？你看到未来、看到曙光了吗？

人性追求安定，虽然有些时候会想要来一点刺激，但大体上还是寻求稳定的。太多的不确定、不明朗和不可预测，会让人感到害怕，陷入恐慌，这也是为什么过去一年来，我们活得不怎么舒服，因为我们正处在一个动荡不安的世界。

这篇字述一年要谈“荡”字，我们从能源危机如何加剧全球通货膨胀说起吧。

能源危机爆发 沉重打击经济

自今年2月俄罗斯与乌克兰战事爆发以来，战争给数百万乌克兰人带来痛苦，民不聊生。西方国家在支持乌克兰、联合制裁俄罗斯的同时，也付出不小的代价。从粮食危机到能源危机，如今演变成全面的通胀，下来还可能走上经济萎缩，种种危机和挑战都超越了国界，影响全球。战争如何影响人们的生活？能源危机和通货膨胀率屡攀高峰又有什么关联？

简单来说，通胀就是货币的流通数量增加，物价水平上涨，人们的购买力下降。自疫情暴发以来，各国陆续推出封锁措施，俄乌战争造成供应链中断，在这些情况下商品变少，货运变得艰难，另一方面，市场上在追逐这些商品的金钱则变得更多，于是我们看着通胀加剧。

对小市民来说，通胀可怕的地方是让人们手上的钱越来越“不值钱”，就算收入没有减少，生活费高涨也使得每个月的工资所能购买的东西减少。

再来看看，欧洲的能源危机如何带来更大的动荡。在制裁俄罗斯的侵略行为时，西方国家联合采取强硬的措施，减少从俄罗斯进口石油和天然气。对于多年来依赖俄罗斯天然气的欧洲国家例如德国来说，要在短时间内寻找其他替代来源是困难的。通过从挪威、荷兰等邻国增加进口，德国努力地扩大自己的天然气储备。德国经济部指出，境内的天然气储备量目标是要在11月初将天然气的储备量增加到95%，这意味着只靠储备量来应付冬季两个月的用气需求。

解决了天然气储备问题，下来是天然气的价格会涨多少？人们能不能负担得起？不仅住家需要用天然气，企业的生产和运转也离不开天然气，天然气价格上涨会推高工厂生产成本，企业若要避免亏损把增加的这部分成本转嫁给消费者，提高产品的价格。可以说，能源危机在这一波的通胀扮演了关键的角色，也给原本有望从疫情中恢复，逐渐走上良性增长的德国以及欧洲经济又带来沉重一击。

外部大局动荡 牵动百姓生活

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说：“有信心即使是在一个动荡的世界中，我们具备能够共同努力并取得成功的条件，继续成为他人的宝贵合作伙伴。” （海峡时报）

当通胀率居高不下时，我们看见美国联邦储备局、欧洲中央银行等机构开始加息。当利率提高时经济活动会放缓，因为交易的成本增高了，企业更难获得贷款，企业运营成本和个人生活费也更高，这么一来，希望稍微放慢经济活动，通胀随之缓解。

但宏观货币政策要产生效果往往是滞后的，从美联储或欧洲央行加息，收紧货币政策到通胀率真正出现明显的下降，中间必须发生很多环节的变化，首先银行提高借贷利率，政府、企业和消费者的借贷成本随之提高，投资和支出减少，再到商品的需求减少，最终消费价格下降。整个过程可能需要超过一年的时间。

外部大局的动荡向来也会牵动我们小市民的生活，对个人来说，银行借贷利率上升，首当其冲的可能是人们的房屋供款增加，面对冷不防的冲击恐怕会让人陷入恐慌和失望之中。要如何摆脱这些情绪？我们必须有乐观的理由。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼今年9月在新加坡管理大学何日华亚洲领袖公开讲座上发表题为《在动荡时代为乐观奠定基础》的演说，归纳了几个方向，包括新加坡立足之本在于社会契约，而不是经济策略；发挥系统性的优势，如公共教育制度和公共卫生体系。尚达曼认为，“有信心即使是在一个动荡的世界中，我们具备能够共同努力并取得成功的条件，继续成为他人的宝贵合作伙伴。”

要如何把动荡不安留在2022年？你看到未来、看到曙光了吗？

字述风云

6月16日：俄乌战争未停能源市场动荡

（法新社）

俄罗斯与乌克兰的战争自今年2月爆发以来，不仅夺走成千上万的性命，也波及全球能源与粮食供应。

俄罗斯是欧洲天然气的主要供应国，与乌克兰也生产小麦和玉米等粮食。这场战争导致能源与粮食供应受到干扰，加剧全球通货膨胀。

我国能源市场管理局推出并于6月16日再次延长一系列援助措施，以保障我国能源供应，包括设立备用燃料设施、协助用电量较大的用户签订定价配套等

8月19日：柬埔寨求职骗案 多国民众陷骗局

（邝启聪摄）

多国传出有民众坠入跨国诈骗网络，误以为有好的工作机会而前往柬埔寨，却卷入人口贩运交易，被虐打和囚禁。当地政府接连展开扫荡行动。

许多受害者因达不到诈骗团伙要求的“业绩”，或拒绝按指示从事诈骗勾当而遭毒打。当地政府称，今年首七个月逮捕了60名人口贩运案件嫌犯，并解救超过600名来自11国的受害者。

9月23日：英国减税计划引发市场焦虑

（法新社）

英国前首相特拉斯政府9月出台最高收入者减税计划，导致金融市场动荡，不久后宣布撤回计划。

这个迷你预算措施包括取消45％的最高所得税率、取消银行家的花红顶限等。一系列计划引发英国债务可能进一步扩大造成市场焦虑，导致大规模跨资产抛售，英镑下挫至37年来新低。

作者是《联合早报》副总编辑

点击视频，看鼎艺团扬琴演奏家陈洁卿如何以《行街》诠释 “荡”。

我的字述

“荡”反映今年国际地缘政治和金融市场的跌宕起伏。俄乌冲突不只带来人员伤亡和财物损失， 也引发欧洲乃至全球的政治动荡。 美联储激进的加息步伐导致全球金融市场的动荡， 全球多国央行为应对美联储的收紧政策，也加入加息队伍。 这些因素给全球经济走势蒙上阴影，也带来许多不确定性， 加大了明年全球经济进入衰退的可能。投资者的紧绷和避险情绪， 使得股市、汇市和债市在开年之后“跌跌”不休。 这些动荡的局势会持续多久，也是个未知数。 希望各方能够尽快回归理性，减少纷乱。 ——全德健，大华银行环球经济与市场研究部主管

投选方式

投选活动将于12月2日（星期五）截止。年度汉字会在12月7日（星期三）中午通过直播节目揭晓。本届“字述一年”汉字投选活动，由《联合早报》和凯德集团联合呈献。参与投选活动将有机会赢取以下奖品：

Ascott Star Rewards 服务公寓住宿积分，可兑换全球多个服务公寓住宿（价值为1500元、1000元和500元，各一份）

凯德购物商场电子礼券（价值100元，共15份）

大众书局礼券（价值100元，共15份）

Epitex 电子礼品卡（价值50元，共30份）

职总平价超市电子礼券（价值50元，共10份）

两种投选方式

1. 点击链接，进入“字述一年”专网投票

2. 剪下《联合早报》报章上的投选表格，填妥后贴在信封背面，邮寄至：

《联合早报》“字述一年”

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