2020年3月，黄炳顺陪同小舅子修车时，因缘际会下接触到凯美瑞车款，自此爱不释手。他也创建了Telegram兴趣群组，结识一群“发烧友”同乐。

穿起队服与车友们驰骋路上，举杯畅谈彼此的共同爱好，那一刻黄炳顺（48岁）仿佛回到青少年时光。对丰田凯美瑞（Camry）车款情有独钟的他，不仅会花巧思装置爱车，还设立了兴趣小组，结识一群“发烧友”同乐。

2020年3月，黄炳顺陪同小舅子修车时，因缘际会下接触到凯美瑞车款，自此爱不释手。“也不知怎么的，这辆车看着就很有眼缘，新潮又动感，当时也没多想，一周内就把它开回家了。”

恰逢冠病疫情暴发，黄炳顺待在家中想着打发时间，于是开始醉心于构思如何改进车子的性能、外观和系统。

除了在网上找资料学习，他也创建了Telegram兴趣群组，讨教并分享心得。“初衷很简单，只希望有个切磋聊天的平台，一开始只有10几人，后来竟发展成450多人。”

车友们都有个共同点，都会在凯美瑞的前后镜贴上“Camry Club Singapore”专属贴纸，金银闪耀十分显眼，当中还有不少车主定制了红白黑相间的制服。

谈及与车友们的点滴，黄炳顺眼睛炯炯有神，还展示了制服上“Chief”（负责人）的字样。“大家不只在群组内互助交流，疫情好转后还相约喝咖啡聚会，越堤到新山吃美食，甚至还打算共组车队，为即将结婚的车友迎娶新娘。”

黄炳顺闲暇时会网购汽车零件，找师傅尝试组装，若合法且效果不错便会推荐给车友。若你也驾驶凯美瑞，或许某日会在驾驶座门把上，发现黄炳顺留下的群组信息名片。

“那是我自己印制的，听起来确实很不可思议，但我收获了友谊和兄弟情，也结识到各领域的佼佼者，大家都共同热爱着‘第二个老婆’——凯美瑞。”