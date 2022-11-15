爱犬车祸逝 主人要寻狗尸送别

爱犬突离家遇车祸，遗体被人移到停车场旁，事后竟不知所踪，狗主泪诉，誓要找到它好好送别。

王姓狗主（35岁，销售员）与未婚妻星期天（11月13日）外出吃午餐后回家，发现宠物狗不知所踪，连忙询问邻居，并在网上发布消息求助。

随后，他从一名网民口中得知，对方下午4时左右驾车经过泛岛快速公路（PIE）朝大士方向，靠近武吉知马出口处时，目睹一只狗冲出马路后被车撞死。

王先生通过照片，确认了被撞死的就是五岁半的爱犬达克斯（Dax）。

事后，他辗转得知，爱犬的遗体于下午4时30分左右，被有关职员移至牛乳场自然公园（Dairy Farm Nature Park）停车场旁的一棵树下。

职员离开后，负责处理动物尸体的承包商下午5时30分左右到场后却没看见遗体。

至今，王先生也不知道爱犬遗体的下落，受访时也不禁难过落泪。他说，达克斯从未擅自出走，加上生性温顺，最怕车辆以及雨水。

“事发当天下着大雨，又在迷途中不幸被车撞死，肯定十分难受。”

王先生与未婚妻非常珍视达克斯，当做自己孩子一般，过去两天放下手上工作，联系各部门、动物火化场及到停车场一带寻觅。

他呼吁说，有任何消息的公众通过97588078联系他。“我们只想好好安葬它，送别。”

完整报道，请翻阅2022年11月15日的《新明日报》。