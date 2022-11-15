一天两次起争执 私召车司机撞伤保安判监五天

被指撞到公寓入口闸门，私召车司机和保安起口角后，离开两小时后重返公寓拍照留证，结果双方再起冲突，司机一时疏忽撞伤对方，星期二早上被判坐牢五天。

这起路霸事件发生在2020年4月7日凌晨时分，地点是史各士路（Scotts Road）一所公寓的入口处。被告谢宝华（44岁）星期二早上（11月15日）认罪，受害者是49岁的保安人员郑进华。

私召车司机星期二早上承认一项疏忽危害他人安危的罪行。

调查揭露，案发前一晚9时50分左右，被告送乘客到事发公寓，保安称注意到被告驶入公寓时，没有等到闸门全开才进去，因此撞到了闸门。

被告要离开时，保安向他要身份证，以便将此事上报给管理层，被告拒绝，并深信没有撞到闸门，两人因此起了争执，在警方的调解下才结束纠纷。

两小时后，被告想要拍视频留下证据，证明自己没有撞坏闸门，因此又回到公寓。岂料，保安一看见被告的车子，就上前问他在做什么，两人又吵了起来。此时，被告仍在车里，保安则站在驾驶座旁。

保安接着走向车前，举起手机要拍被告的车，被告便松了踩着刹车的脚，让车子往前移动，示意自己要离开，但见保安没有移开，就又踩刹车。

此举激怒保安，他再次举起手机要拍，而被告称这时想下车理论，但忘了拉刹车器也没转为停车档，车子才会再度往前挪，这次就撞上了保安的双腿，导致他扑上引擎盖。保安再度报警。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年11月15日的《新明日报》。