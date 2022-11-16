政府下月发放两笔补助金 符合条件者可获高达700元

为减轻消费税调高的影响和帮助新加坡人应付生活费，政府今年12月发放两笔补助金。约290万人可获高达200元的定心与援助配套现金补助，约250万人也可获高达500元的生活费特别补助。

将身份证号绑定PayNow 最早12月5日起获补助金

财政部星期二（11月15日）发文告，鼓励新加坡公民在本星期天（20日）之前，将身份证号绑定PayNow，以便最早从12月5日起获得这两笔补助。

他们可用Singpass登录定心与援助配套官网（go.gov.sg/assurancepackage），查看是否符合补助条件。明年满21岁、2022年可估税收入不超过2万2000元，并且只有一个或没有房产的新加坡人，可获得高达700元。

选择银行转账的人则最早从12月12日起收到两笔补助。补助金汇入账户后，公众会通过Singpass应用收件箱接到通知。已在Singpass注册手机号码但尚未下载Singpass应用或完成设置的人则会收到短信通知。

没有将身份证号绑定PayNow或提供银行账户信息的新加坡公民，今年起不再收到支票，而是从12月14日起收到GovCash，须通过华侨银行提款机领取。

我国接下来分两个阶段上调消费税，明年1月1日从7％调高到8％，2024年1月1日再上调至9％。副总理兼财政部长黄循财11月7日宣布，政府将为定心与援助配套再填补14亿元，使配套总额达到约80亿元。

财政部说：“这确保了即使在当前通货膨胀情况下，定心与援助配套仍将为大多数新加坡家庭抵消至少五年的额外消费税开支，为低收入家庭抵消约10年。”

明年1月和2月获更多援助

定心与援助配套涵盖现金补助、社区发展理事会邻里购物券、额外消费税补助券—水电费回扣（GSTV－U-Save）和保健储蓄户头填补。这些补助从今年12月起分五年发放。

加强版措施的细节将在明年财政预算案中宣布，之后再补进定心与援助配套。然而，为确保家庭及时获得援助，政府将按今年预算案所宣布的，在今年12月至明年2月之间发放第一轮的定心与援助配套补助。

除了定心与援助配套现金补助和生活费特别补助，一些个人和家庭也可在明年1月和2月获得下列援助。

符合条件的组屋住户，明年1月可获得110元至190元的定期与额外水电费回扣，视屋型而定。每户新加坡家庭同月也将收到300元的社理会邻里购物券。

到了2月份，较低收入年长者会获得200元至300元的消费税补助券—现金补助（乐龄花红）。所有20岁及以下孩童及青少年，以及55岁及以上年长者，同月也可获150元的保健储蓄户头填补。