G20峰会开幕 佐科吁结束俄乌战争 世界合作前行

世界多个主要经济体的领导人也齐声呼吁，在乌克兰的战争必须结束。根据《联合早报》记者取得的二十国集团峰会联合宣言草案，成员国同声指出世界不能处于战争时代，谴责在乌克兰的战争。

肩负推进全球合作期望的第17届二十国集团（G20）峰会星期二（11月15日）在峇厘岛召开。东道主印度尼西亚总统佐科在致开场白时指出，战争如果不结束，全世界就难以前行。

世界多个主要经济体的领导人也齐声呼吁，在乌克兰的战争必须结束。根据《联合早报》记者取得的G20峰会联合宣言草案，成员国同声指出世界不能处于战争时代，谴责在乌克兰的战争。在俄乌战争的阴影下，原先不受看好会有成果的二十国集团（G20）峰会，预计能发出联合宣言，展示难得的团结气象。

佐科在会上致辞时不点名指出：“我们不应使世界四分五裂。我们决不能允许世界再次陷入冷战。”

佐科疾呼，世界主要经济体必须成功解决世界上最迫在眉睫的危机，G20只许成功，不许失败。“要拯救世界，就必须合作，我们别无选择。”

这番激昂的陈词，在会上获得其他成员国的呼应。德国总理朔尔茨发言时指出，“推动全球经济复苏最有效的方法是结束俄罗斯对乌克兰的战争”。

以视频方式在峰会上发表讲话的乌克兰总统泽连斯基呼吁各国发挥领导作用。他说：“现在是必须而且可以停止俄罗斯破坏性战争的时候。它将挽救数千人的生命。”

泽连斯基以乌克兰语发言，在近20分钟的讲话中提出10项结束战争的提议，包括要求俄军从所有乌克兰领土上撤出。

代俄罗斯总统普京与会的外交部长拉夫罗夫随后回应，乌克兰重启与莫斯科谈判的条件“不切实际”。不过，不论是泽连斯基或拉夫罗夫发言时，并没有俄方或西方国家代表离席抗议。

今年初以来，由于俄罗斯和其他成员国在公报文本用词遣字上存在分歧，包括如何定义乌克兰战争，各项G20部长级会议联合公报均难产，因此外界并不看好此次峰会能发布任何联合声明。

但据记者见到的联合宣言草稿，强调“今时今日不应该是战争的时代”，并指出“大部分成员强烈谴责在乌克兰的战争，强调这场战争造成人类巨大的痛苦，也加剧全球经济现有的脆弱。”

草稿也指出，不能接受任何一方使用或恫言使用核武器。

据报道，各国代表星期一晚间就宣言内容达成协议，但宣言有待领导人签字。

这场在艰难的地缘政治环境下召开的峰会并没获得完美的开局。在全球诡谲莫测的政治局势中，各领导人星期二上午陆续抵达主会场阿普尔瓦凯宾斯基酒店（Apurva Kempinski）时，天空乌云密布并开始下雨。东道主佐科处变不惊，一一与前来的代表微笑握手，一些领导人还竖起大拇指，表示祝贺。

尽管如此，本届峰会据说因部分领导人对俄罗斯出席峰会感到不自在，省却了在开幕式上拍“全家福”合照的传统。

与会领导人关注粮食和能源危机

战争引发的粮食和能源危机，在会上遭部分领导人批评，包括至今未谴责俄罗斯的中国和印度。

冠病疫情暴发以来首次亲临G20峰会现场的中国国家主席习近平发言时，强调坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化，并呼吁撤销单边制裁措施和科技合作限制。

印度总理莫迪则就全球所面临的化肥短缺发出警告。他说：“今天的化肥短缺将是明天的粮食危机，世界没有解决的办法。各国领导应达成共同协议，以保持世界化肥和粮食供应链的稳定。”

受邀与会的李显龙总理发言时，呼吁各方加强以规则为基础的多边贸易体系，让各国尤其在危机时，能继续畅通无阻地获取能源、粮食和农产品。