鼓励电动商用车计划延长但奖励收紧 污染物质排放阈值也调低

环境局和陆交局联合宣布，商用车减排税务计划和提早换车计划将延长两年，以鼓励商用车主选用更洁能的车队。不过，明年4月1日起，这两项计划会落实一系列调整，收紧奖励措施和污染物质的排放阈值。

随着前期成本溢价下滑，且对比汽油和柴油车款，电动轻型商用车车款的路税、燃油成本和保养费用等价差缩小，政府将收紧发放给选用电动商用车车主的奖励。

国家环境局和陆路交通管理局星期二（11月15日）发联合文告宣布，原定明年3月31日到期的商用车减排税务计划（Commercial Vehicle Emissions Scheme，简称CVES）和提早换车计划（Early Turnover Scheme，简称ETS）将延长两年，直到2025年3月31日，以鼓励商用车主选用更洁能的车队。不过，从明年4月1日起，这两项计划会落实一系列调整，收紧奖励措施和污染物质的排放阈值。

其中，在CVES下，减排表现最高的A等级商用车可享有的最高奖励金将从目前的3万元减半至1万5000元；B等级的奖励金也将从1万元减至5000元；C等级须支付的附加费则会从1万元增至1万5000元。

上述调整是环境局咨询和听取业界对电动商用车前期成本较高的担忧后作出的调整。根据拟定计划，A级商用车可享有的最高奖励金原定会减至1万元；B级的奖励金则会取消。

排放方面，二氧化碳、烃和微细颗粒的阈值都收紧，只有氮氧化物（NOx）稍有放宽。其中，A级的二氧化碳排放顶限从每公里最高150克减至123克；B级从每公里最高280克减至216克。

去年推出的CVES将轻型商用车的减排表现分成A、B、C三个等级，当局会根据表现最差的污染物决定给予奖励金或收取附加费。

至于通过ETS更换旧商用车的车主，他们享有的额外拥车证期限也将缩短。例如，车主把欧盟二期和三期的轻型商用车更换成欧盟六期的新车时，如果新车在CVES下属于A级车款，可享有的额外拥车证期限将从目前车子剩余车龄的45％减至40％；若新车属于B级车款，可享有的额外拥车证期限则只有剩余车龄的20％。

ETS将在2025年3月31日后终止。环境局和陆交局吁请有意使用这项计划换车的车主尽早行动，并透露政府将探讨在未来通过其他方式包括监管措施，鼓励旧商用车和巴士提早换车。

文告指出，CVES污染物质排放阈值即使调整后，各等级仍会有均衡的车款选项。调整后的CVES和ETS奖励也会保持转向更洁能车辆的势头。

明年4月1日起测试新车

只采用全球统一排放规程

另外，从明年4月1日起，我国在测试新的轻型商用车时，只会采用全球统一的轻型汽车排放测试规程（Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure，简称WLTP）。

WLTP由欧盟制定，以更严格的方式检测耗油量和二氧化碳排放量，也更贴近实际驾驶情况和习惯，使排放测量更精准。

汽车出入口商协会会长、也是主要销售商用车的Think One老板梁添丁说，对比收紧奖励，WLTP更让车商头疼。

“WLTP更严格，一旦生效，现在属于B级的车款到时可能跌入C级，买家从获取奖励变成要付附加费，这肯定会影响销售情况。何况现在从订车到拿到车还得等至少九个月，即使我们要赶在WLTP生效前清货也来不及。”

他预计，不少车商会赶在明年3月31日前清掉手上的车辆，加上拥车证有限，接下来几个月的商用车组拥车证成价相信会攀升。

至于政府收紧奖励措施会否影响车主转换更洁能商用车，代理日产汽车的陈唱父子公司销售和营销主管林建忠说，肯定会有些影响，但奖励收紧的同时，惩罚也加重，如此一来，或会促使企业转向更洁能选项。企业也决不能认为奖励措施会是永久的。