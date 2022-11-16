2028年投入服务 裕廊图书馆将迁至裕廊东综合交通中心

新图书馆就在裕廊东地铁站旁，地点更便利。新馆的面积会同现有图书馆差不多。此外，裕廊东综合交通中心将设有联络所和体育设施等，形成一个社区枢纽。

裕廊区域图书馆将于2028年搬迁到新建的裕廊东综合交通中心内，距离现址不远。

新图书馆就在裕廊东地铁站旁，地点更便利，但居民难舍他们熟悉的现有图书馆，也担心设施新不如旧。

现有图书馆是独栋建筑，1988年8月启用；翻新后于2004年6月重开，并提升为区域图书馆。根据市区重建局上月14日在网站上发出的通告，在最新的2019年发展总蓝图中，裕廊区域图书馆目前所在地段可能发展成一楼设有商店的住宅项目。

裕廊图书馆将搬迁的消息让附近一带的居民关注。《海峡时报》刊登了两名读者的来信，他们对图书馆将搬迁表示失望。

新馆面积相似

提升访客体验

市区重建局和国家图书管理局星期二（11月15日）回复这两名读者时透露，图书馆将搬至新建的裕廊东综合交通中心内，预料2028年投入服务，新馆的面积会同现有图书馆差不多。

此外，裕廊东综合交通中心将设有联络所和体育设施等，形成一个社区枢纽，更好地为西部居民服务。

市建局总署长（建设规划）林利娟和图书管理局馆长（规划与发展）阮维斌在联合答复中说，裕廊图书馆搬迁后，腾出的地段可作更多不同用途。这有助于把裕廊湖区打造成中央商业区以外最大的商业区域中心，可为西部居民带来更靠近住家的工作机会，推动新经济领域的成长。

裕廊图书馆的搬迁计划将配合图书管理局对图书馆与档案库的改造计划，目的是提升访客的体验。更多详情将于日后公布。

受访的居民都裕廊图书馆将换地方表示不舍。李惠玲（51岁，家庭主妇）说，她在学生时代经常到裕廊图书馆温习功课和查找资料，如今也常带孩子到那里借书。

她认为，当局应尝试保留这栋充满居民集体记忆的建筑物，在不影响整体规划的同时，微调裕廊湖区的发展计划。但她也表示明白，搬迁计划如箭在弦上，不可不发。

陈希（31岁，经理）也表示对裕廊图书馆有情意结。她希望新图书馆的藏书量、所提供的服务，以及为居民开办的课程和工作坊能继续保持，也希望它作为居民联络站的功能不受影响。

裕廊东综合交通中心去年动工建造，预计2027年落成；到时，陆路交通管理局的部分办公室会搬到那里。

此中心将有巴士转换站、办公楼、零售空间和公共设施等。有27层的大楼和有八层的群楼将由空中天桥连接起来，长约90米的空中天桥将横跨地铁轨道。