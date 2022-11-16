调查：平台员工支持和反对缴公积金各占半 委员会下周出台建议 灵活平衡各方主张 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2022年11月16日 5:00 AM 人力部平台人员咨询委员会与平台公司代表展开对话会，并公布收集到的反馈。参与对话的除了人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨（左三），还包括对话会主持人《商业时报》副采访主任刘珠玲（左起）、新加坡全国雇主联合会执行理事长沈锦源、平台人员咨询员会主席吴瑞真、委员会副主席柯成兴教授，以及全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问杨涴淩。（人力部提供） 字体大小: 小 中 大 人力部平台人员咨询委员会展开的调查和咨询结果显示，支持和反对缴交公积金的平台员工约各占一半，委员会下周正式出台的建议将确保灵活，尽可能平衡各方主张。人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨也是平台人员咨询委员会顾问，他于星期二（11月15日）傍晚和委员会代表于淡滨尼天地与平台公司代表和平台人员举行对话会时宣布，经过一年收集各方意见后，委员会将在下周公布最终的建议。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息 热词 人力部 许宝琨 公共咨询 粉彩艺术疗人心 数码