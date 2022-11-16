调查：平台员工支持和反对缴公积金各占半 委员会下周出台建议 灵活平衡各方主张

人力部平台人员咨询委员会展开的调查和咨询结果显示，支持和反对缴交公积金的平台员工约各占一半，委员会下周正式出台的建议将确保灵活，尽可能平衡各方主张。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨也是平台人员咨询委员会顾问，他于星期二（11月15日）傍晚和委员会代表于淡滨尼天地与平台公司代表和平台人员举行对话会时宣布，经过一年收集各方意见后，委员会将在下周公布最终的建议。