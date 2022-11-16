踩破假天花板坠落 客工送院急救幸无大碍

一名43岁孟加拉籍客工在高处工作时，一脚踩破假天花板，导致他从10米高坠下。客工事后送院急救，现已无大碍。

人力部星期二（11月15日）在脸书贴文说，这起事故发生在10月3日，受伤的客工被送入陈笃生医院救治。当局说，涉事工地的发展商和客工的雇主是中野新加坡（Nakano Singapore）。

工地存在多个安全问题

人力部人员介入调查后，发现工地的鹰架和员工在高处工作时存在多个安全问题，因此下令公司停止一切涉及鹰架及高处施工的项目。

作为高度安全戒备期（Heightened Safety Period）的措施之一，中野新加坡被当局禁止聘请新的外籍员工三个月。与此同时，公司的执行董事也须亲自到人力部，他必须对意外负责，并解释公司接下来会采取何种改善工作环境安全的措施。

根据人力部上载的照片显示，中野新加坡管理层11月14日已与人力部工作场所安全与卫生司长孙伟杰会面说明情况。当局也在贴文中提到，随着公司作出调整及改进后，停工令已取消。

从9月1日起，人力部开始实施为期六个月的高度安全戒备期，并推出新措施，公司得对工作场所的安全和卫生承担更大责任，其中就包括对没有采取足够安全措施的公司采取更严厉的行动，向公司的首席执行员问责，以及加强对中小企业的支持，以改善工作场所的安全和卫生做法。

人力部强调，雇主应该将职场安全视为基本和不可推卸的责任，当局也会毫不犹豫对违法的公司采取行动。