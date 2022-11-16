傅海燕发表国家声明： 我国通过创新解决方案 动员各领域应对气候变化

联合国气候变化大会●高级别会议

永续发展与环境部长傅海燕说，我国已提交修订国家自定贡献预案，比原定的2030年更早达到排放顶峰，并在2030年把温室气体排放量减至每年6000万公吨。

为成功迈向低碳未来的目标，新加坡竭尽所能，推进气候行动，通过创新解决方案，动员各领域和社会成员携手应对气候变化。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（11月15日）出席第27届联合国气候变化大会高级别会议时，发表国家声明。

傅海燕说，我国定下更加明确的长期低排放发展战略（LEDS）目标，即最迟在2050年达到净零排放。我国也已提交修订国家自定贡献预案（NDC），比原定的2030年更早达到排放顶峰，并在2030年把温室气体排放量减至每年6000万公吨。

她指出，我国能否达到目标，视脱碳技术的成熟程度以及有效的国家合作而定；能否履行承诺，也取决于各国对《巴黎协定》及气候承诺的决心。

“尽管立定目标和承诺非常重要，但各缔约国也必须表明，他们正在实现与国家自定贡献预案相符的实际减排。”

有鉴于本届气候大会着重在气候方案的落实（implementation），我国支持为去年大会提出的各项倡议，推出报告系统。傅海燕说，各国必须加强问责制，确保强化透明度框架（Enhanced Transparency Framework）能发挥作用。

气候变化是个全球课题，需要各国携手合作应对。我国希望和全球伙伴合作，以更迅速和有效地启动跨国脱碳潜能。我国位于东南亚地区中心，这类合作可成为区域脱碳的途径。我国也在本届气候大会上正式加入数个联盟，包括森林与气候领袖伙伴关系、绿色航海挑战等。

明年起推出

可持续发展行动计划

傅海燕指出，各国在向低碳经济转型的过程中须相互支持，这包括发展脱碳方面的技能与人才。我国也会从明年起，推出为期三年的“可持续发展行动计划”（Sustainability Action Package），在气候适应策略、绿色项目和融资，以及低碳发展和碳市场等方面，协助发展中国家加强能力。

她也在国家声明中说，当前的承诺不足以带领全球往低碳未来迈进。她敦促各国鼓起勇气、立下决心并发挥领导能力，才能集体并果断地改变人类进程。

另外，傅海燕星期二也在美国净零世界倡议（Net Zero World Initiative）推介活动上说，我国将和美国合作，展开探讨东南亚能源连接的研究。这项研究将评估，在东南亚开发包含海陆互联的区域电网，在技术、经济上是否可行，以及可带来哪些益处。

我国也会加入净零世界倡议，和美国及东南亚国家共创与落实各项计划，协助区域脱碳。

我国与加纳明年签协定

展开碳信用交易合作

我国与加纳将在明年初签署执行协定，展开碳信用双边交易合作，携手向净零排放目标迈进。我国也将把5%的碳信用收益，用于协助发展中国家适应气候变化。

新加坡贸工部与加纳环境、科技与创新部星期二（11月15日）发布联合文告，两国在第27届联合国气候变化大会上，完成长达近一年的碳信用执行协定商讨工作。

这项协定列明了开发碳信用项目的标准与程序，碳信用可以从加纳转移到我国，并用于实现国家自定贡献预案（NDC）的排放目标。

本地企业可从这些项目中购买碳信用，抵消部分碳税。碳信用也可用作其他用途，这包括企业自行制定的气候目标。有意开发碳信用项目的申请者可在协定下，注册项目并展开交易。

协定会遵守关于国际碳交易市场细则的《巴黎协定》第六条。

永续发展与环境部长傅海燕星期二在气候大会的场边活动和加纳环境、科技与创新部阿夫里耶（Kwaku Afriyie）会面，重申两国的气候行动承诺。

在这项协定下，我国也承诺把5%的碳信用收益，用于协助发展中国家适应气候变化。

付海燕说，在与加纳的执行协定中，新加坡致力于确保碳信用市场的透明度与质量，包括稳健和独立的审计程序、避免重复计算等。

“新加坡致力于通过有效的国际合作，为推进全球气候行动尽一分力。完成执行协定的磋商，朝这个方向迈进了一步。”