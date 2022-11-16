美生态组织在新设蓝碳研究所 保育东南亚沿岸生态系统

红树林、海草等在沿岸地区生长的植物可吸收和储存二氧化碳。美国非营利生态组织在新加坡设立研究所，通过保护和复育东南亚地区的沿岸生态系统，应对气候变化。
美国非营利生态组织保护国际基金会（Conservation International）和亚马逊星期一（11月14日）在第27届联合国气候变化大会上，宣布于新加坡成立国际蓝碳研究所（International Blue Carbon Institute），加强蓝碳相关的专业知识与技能的研究，落实蓝碳项目。
字体大小:
红树林、海草等在沿岸地区生长的植物可吸收和储存二氧化碳。美国非营利生态组织在新加坡设立研究所，通过保护和复育东南亚地区的沿岸生态系统，应对气候变化。
美国非营利生态组织保护国际基金会（Conservation International）和亚马逊星期一（11月14日）在第27届联合国气候变化大会上，宣布于新加坡成立国际蓝碳研究所（International Blue Carbon Institute），加强蓝碳相关的专业知识与技能的研究，落实蓝碳项目。
符合条件者今年12月可获高达700元现金补助
身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助
姜大卫拥吻74岁生日爱妻 48年婚姻经历抗癌挑战
网传广州海珠区因疫情封控引发抗议
陈敏尔或调任天津市委书记 传袁家军将出任重庆市委书记