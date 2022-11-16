美生态组织在新设蓝碳研究所 保育东南亚沿岸生态系统

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月16日 5:00 AM

保护国际基金会海洋科学创新中心副主席皮金（站立演说者）在新加坡馆宣布在我国成立国际蓝碳研究所，出席推介仪式的包括永续发展与环境部长傅海燕（前排右三）。（永续发展与环境部提供）
保护国际基金会海洋科学创新中心副主席皮金（站立演说者）在新加坡馆宣布在我国成立国际蓝碳研究所，出席推介仪式的包括永续发展与环境部长傅海燕（前排右三）。（永续发展与环境部提供）

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红树林、海草等在沿岸地区生长的植物可吸收和储存二氧化碳。美国非营利生态组织在新加坡设立研究所，通过保护和复育东南亚地区的沿岸生态系统，应对气候变化。

美国非营利生态组织保护国际基金会（Conservation International）和亚马逊星期一（11月14日）在第27届联合国气候变化大会上，宣布于新加坡成立国际蓝碳研究所（International Blue Carbon Institute），加强蓝碳相关的专业知识与技能的研究，落实蓝碳项目。

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