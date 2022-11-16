街访街坊

身为基层领袖，刘振邦鼓励年长者报名和谐粉彩艺术兴趣小组，他认为和谐粉彩易上手，且可以帮助人们缓解疫情时期的压力。

勿洛有位社区画家，以画熊猫著称，人称“刘邦”。从组屋底层的壁画，到近年盛行的和谐粉彩艺术，都难不倒他。

别看从事木工的刘振邦（59岁）身材魁梧，其实他也有温柔细腻的一面。“每天在外做粗活，汗流浃背。下班后学画画，可以轻松一点，温柔一点。”

刘振邦对可爱的熊猫情有独钟。当记者问他画中的主角是不是大熊猫凯凯、嘉嘉或叻叻时，他笑说没见过它们，只能通过记录片观察熊猫的一举一动。

“街坊们看了都说，我的画好像电脑印出来的一样。”

刘振邦也是勿洛向日葵居民委员会的基层领袖。2020年冠病疫情刚暴发时，许多大型社区活动取消，年长者没地方去，也无事可做，容易感到孤独。

他听说民众俱乐部设立了和谐粉彩艺术（pastel nagomi art）兴趣小组，便鼓励年长者报名，还教他们利用视讯平台Zoom参加线上工作坊。

“可以免费学东西，生活没那么无聊，安娣们都很开心。”

和谐粉彩艺术源自日本，着重于作画者的心境与环境的联系。指尖沾上粉彩颜料，轻轻涂抹在纸上，就能绘出疗愈人心的画作。

刘振邦认为，比起其他绘画手法，和谐粉彩更容易上手，而且不用太多工具。即使创作者没有绘画天分，也能在短时间内轻松掌握。

他觉得和谐粉彩作画也有减压的效果。看到画纸上的颜色散开，可以暂时抛开烦恼，感受片刻的祥和平静。

刘振邦的30多幅画作，目前在勿洛民众俱乐部展出，直到本月20日。这个名为“爱的物语”的画展，展出700多幅由社区画家创作的和谐粉彩画作。售卖画作所筹得的部分款项，将捐给受益团体。