施工吊架置阳台 屋主惊见感气愤

组屋在进行维修外墙及粉刷工程，员工未经屋主同意下，竟将施工吊架放在四楼阳台上，令屋主又惊又气！

这起事故发生在上星期五（11月11日），地点是牛车水硕莪巷（Sago Lane）第4座组屋。

住在四楼单位的郑女士（72岁，退休人士）向《新明日报》记者申诉，指她在事发当天晚上9时许回到家中，突然发现阳台上出现了一个“庞然大物”，吓了她一跳。

“仔细一看，是那种建筑施工用的吊架。于是，我即刻向联络所的朋友求助，对方查询后告诉我，楼下电梯有通告。”

她下楼查看后，发现通告由本地一承包商所贴出，指该座组屋将进行粉刷和清洁外墙工程，但并未明确指出会把施工用品“借放”在她家。

据观察，该通告贴在一楼电梯外，通告中列明了每个施工日的工程项目，以及即将受到影响的单位。

郑女士透露，事发隔天（12日），涉事承包商派了一名工人前来道歉，并“补发”了另一张通告给她。

通告内容指承包商将在11月12日至17日间，在该座组屋进行维修及粉刷工程，并指需郑女士的同意，让承包商停放施工用的吊架（Gondola），同时留下了负责的联络方式。

她斥诉：“阳台属于我的住家部分，承包商未经过同意放这么大一个吊架在这边，算是擅闯民宅。他们就算要借用地方，也该事先问我的意愿。”

“上门的工人告诉我，把吊架放在楼下需支付‘停泊费’，才借用我家阳台，那我家就该免费让他们使用吗？承包商是有赚钱的，不该为了省钱这么做，而且只派工人来协调，太没诚意。”

市镇会：已警告承包商

惹兰勿刹市镇会受询时指出，承包商误以为阳台是公共财产，当局已警告承包商，并向屋主道歉。

市镇会说，目前正在进行牛车水硕莪巷（Sago Lane）第4座组屋的重新粉刷和维修工作，未使用的吊架通常会停在一楼。然而，在这次特殊情况下，承包商误以为郑女士的四楼单位阳台是公共财产，才会在当天结束工作后，将吊架停放在阳台上。

“承包商后来就将吊架从郑女士的阳台上移走，我们已就该事件警告承包商。”

当局已经与郑女士取得联系，并对造成的不便表示歉意，他们也向她保证不会再发生此类事件，郑女士已经接受了道歉。

承包商发言人劳女士（50岁，项目经理）也解释道，在了解情况后，已经将吊架移到了一楼，并且向郑女士道歉。

完整报道，请翻阅2022年11月16日的《新明日报》。