G20联合宣言若未提及将削弱向俄施压道德立场 李总理：有必要明确表达对乌战争立场

李显龙总理说，让俄罗斯认识到国际社会观点的份量，以及认为俄罗斯有错的看法并没有改变，这很重要。如果不做出这些表述，或不把这些表述写进联合宣言，道德立场就会被削弱，对一个违反国际规范和损害联合国宪章的国家所须施加的压力也会减弱。

二十国集团（G20）领导人在峰会上对乌克兰战争做出明确表态，并写入了会后发布的领导人联合宣言。李显龙总理说，联合宣言若不写进G20领导人对乌克兰战争的看法，对俄罗斯施压的道德立场就会削弱。

联合宣言指“大部分成员 强烈谴责在乌克兰的战争”

在印度尼西亚峇厘岛举行的G20领导人峰会星期三（11月16日）落幕。李总理在接受新加坡媒体访问总结行程时指出，G20成员国针对乌克兰局势，在联合宣言中“有一段很明确地发表了各个国家对乌克兰战争的意见”。

领导人在宣言中复述联合国大会对俄罗斯侵乌行动的立场，并指“大部分成员强烈谴责在乌克兰的战争，强调这场战争造成人类巨大的痛苦，也让当前已十分脆弱的全球经济雪上加霜”。

宣言同时注明，部分成员对俄乌局势和制裁行动持不同的看法和评估。

除了谴责战争，成员国也表示使用或恫言使用核武器的做法不能被接受，并强调维护国际法和多边体系的必要。它们还指出，世界不能处于战争时代。

李总理说，各国对乌克兰战事的看法并不一致。其中，俄罗斯有自己的观点，也不认为在乌克兰所做的是错误的举动。

尽管不指望俄罗斯会因为其他国家在峰会上的发言而改变立场，李总理认为，将各国的立场明确表达出来，却是有必要的，也具有意义。

他说，“让俄罗斯认识到国际社会观点的份量，以及认为俄罗斯有错的看法并没有改变，这很重要。如果不做出这些表述，或不把这些表述写进联合宣言，我们的道德立场就会被削弱，对一个违反国际规范和损害联合国宪章的国家所须施加的压力也会减弱。”

就在G20峰会举行之际，与乌克兰接壤的波兰星期二（15日）遭导弹击中，两人罹难。事件还在调查中，而乌克兰当晚也遭受俄罗斯导弹袭击。

李总理说，这些事件无法不影响峰会，在星期三下午进行的G20领导人非正式会议上，数个成员国就最新事态发言和予以谴责，并呼吁各方寻求和平和前进道路。

本届峰会，欧洲的安全局势受到数个成员国关切，中美首脑在场边会面也吸引不少关注。李总理概述，各国是在这样的国际背景下，在影响到所有人的课题上寻求合作。

除了传统安全课题，李总理说，其他迫在眉睫的课题如气候变化、冠病疫情、疫情应对上的合作，以及经济局势，都要继续着手处理，“生活照旧要过”。

李总理：国人须团结一致克服难关

李总理说，当今世界的诸多纷扰、各个局势的发展也影响到新加坡人。以乌克兰局势为例，通货膨胀、能源和粮食价格，及对安保问题的关注，都影响到新加坡和人民；本区域如果发生冲突，或中美之间出现矛盾，也可能导致区域不稳定，及对投资和贸易流通造成巨大的经济冲击。

“对于新加坡人来说，重要的是做好心理准备，认识到事态有可能变糟，但也要明白，我们要团结一致，共同努力。只要齐心协力，就能克服难关。”