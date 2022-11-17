30层楼高新型消防云梯 助民防更有效应对高楼火患

由我国研发，可伸展到比樟宜机场控制塔还高的新型90米消防云梯，首次在亚洲防火安全大会上亮相。

这款消防云梯车由民防部队和内政科技局合作研发，目前共有两辆，预计明年初正式启用，分驻在加冷和榜鹅消防局。

90米的云梯可伸展到相当于30层楼的高度，比樟宜机场约81米的控制塔还高。云梯的救生笼长2.2米、宽1.15米、高1.1米，可承载500公斤的重量，或五个人。

在伸展云梯前，民防人员必须先启动云梯车的四个支脚，形成更稳定的基座来支撑90米高的云梯。通过车上的操控台，民防人员可将云梯伸展到90米高，整个过程约五分钟。

民防人员必须经过安全训练，包括熟悉消防云梯的操作及学习如何使用安全绳和安全带，才可登上云梯执行任务。

民防部队目前共有21辆消防云梯车，分驻在21个消防局，现有的三款云梯，高度分别可达34米、56米，以及60米。

有了90米的新型消防云梯后，一旦发生涉及高60米或以上的高楼建筑火患，民防部队在考虑失火现场的地面环境等因素后，可派出这款消防云梯到场救援。

费绍尔：建筑绿色化 须重新思考防火安全需求

民防部队行动处处长蔡思捷助理总监受访时说，新型消防云梯车让民防部队有更多的战术选择。“随着本地的建筑越建越高，新型消防云梯车可协助民防部队更有效地扑灭高楼火患，并救出受困的公众。”

民防部队是在星期三（11月16日）的第四届亚洲防火安全研讨会上，首次展示新型消防云梯车。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在研讨会上致辞说，各方应继续交流创新主意，确保作业与时并进。

他举例说，本地至少80%的建筑会在2030年实现绿色化，各方必须重新思考建筑防火安全的需求，如绿色建筑在使用自然通风设计时，是否达到烟雾管理的标准。

“我们也应探讨如何使用科技来提高救援的效率，研讨会将提供交流创意的平台。”

三年一度的亚洲防火安全研讨会，由全国防火及紧急应变理事会和民防部队联合举办，邀请来自世界各地的防火专家和建筑专才到本地，交流彼此的最佳作业模式，以及讨论建筑防火设计等课题。共有300多名本地和外国专业人士出席今年的研讨会。

全国防火及紧急应变理事会主席邵在忠希望研讨会的规模不断壮大，继续为交流防火和紧急应变创新主意，以及推广安全意识提供平台。