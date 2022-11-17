明年从警察部队接手 移民局将肩负兀兰大士两关卡防护职责

兀兰和大士两个陆路关卡在发生保安事故时，将先由移民局人员在第一时间应对。移民与关卡局已安排超过300名人员接受特别训练，以更好地应对突发状况。

从2023年1月3日起，移民与关卡局将从警察部队手中接过兀兰和大士两个陆路关卡的保卫防护职责（protective security functions）。

除了负责通关事务，在两个陆路关卡发生的保安事故，也将先由移民局人员在第一时间应对。移民与关卡局已安排超过300名人员接受特别训练，以更好地应对突发状况。

两个陆路关卡今年2月已经设立综合行动指挥中心，配备综合指挥和控制系统、智能视频管理系统，以及地面部队实时追踪系统等新科技，提高对紧急事件的侦测和应变能力。

移民局星期二（15日）晚上至星期三（16日）凌晨，在大士关卡进行演习，模拟枪手闯入关卡发动袭击，测试移民局人员的应对能力。

2018年4月移民法令修改后，移民局人员获得更大执法权限，可在罪案发生后或怀疑罪案可能发生时，在关卡内和附近搜查和逮捕可疑人物。这项赋权让移民局在关卡发生保安事故时，能果断介入并迅速控制局势，无须等待支援部队。

移民局接管陆路关卡的保卫防护职责后，在应对保安事故时能够更有效地协调，当局的职责范围以及指挥和控制权限也更明确。

为顺利接手陆路关卡保卫工作，移民局过去几年给予超过300名移民局人员相关训练，提升他们的应变、搜查和面谈等技巧，并定期通过场景训练复习技能。当局也安排他们与警察部队一同接受训练，确保他们在面对事故时能有效做出反应。

综合行动指挥中心 以科技加强指挥控制能力

移民局也利用科技加强指挥与控制能力，它与新加坡国防科技局和内政科技局合作，为综合行动指挥中心引进更先进的战术、分析和决策辅助工具。

其中的综合指挥和控制系统能将所有设备的相关数据集合在一个平台上。全新系统能显示关卡3D地图，标注所有电眼位置，也能实时追踪执勤人员位置。

两个关卡安装超过3100个电眼，在发生重大保安事故时，系统会自动调阅事故地点附近的四个电眼，让前线人员快速掌握关键信息，并通过实时追踪系统部署资源。

关卡的电眼也具有视频分析功能，在察觉行李、包裹或车辆停留时间过长等异常情况时，会给执勤人员发出警报。

移民局人员也会佩戴随身摄录机和特殊手机，实时将画面、声音和照片传送到指挥中心。

以往，移民局人员须操作好些设备，如调动电眼、搜索资料、人工检测电眼画面、检查异常情况等，并通过对讲机确定前线人员的位置和获取最新信息。现在这些工作都由系统代劳，提高移民局人员的办事效率。