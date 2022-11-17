字述一年2022：战

年度汉字投选活动“字述一年”从11月14日起推介10个汉字。若要以一个字总结这一年，你的选择会是什么？点击链接，投选你心目中的年度汉字。

战争不止于武力与战场上的交火。大国地缘政治与战略竞争占据了今年的大事，本周先后举行的亚细安峰会和系列扩大会议、二十国集团峰会等，致力停止战争和核武威胁。

然而纷纷扰扰的何止是国际局势，刚结束的美国中期选举、马上要举行的马国大选等，都是各家政党政治与竞争的大秀。

人类跟冠病大流行艰辛对抗两年多，好不容易在2022年伊始看到一些曙光，期待全球经济复苏的到来。不料一场俄罗斯在2月24日向乌克兰展开的突袭，不仅乱了世界朝向复苏的步伐，还加剧了原本已被冠病干扰的各种供应链状况，使全球多地至今仍面对居高不下的高通胀、能源短缺和粮食安全等问题困扰。

更糟的是，俄乌战争至今还看不到尽头，据乌克兰军方官员在10月下旬透露，俄罗斯总统普京近期征召的士兵，部分会在大约两周内抵达前线，增援俄罗斯部队。《华尔街日报》在10月29日报道了这消息，换句话说，这些被动员的士兵估计已来到俄乌战场，两国势必为继续占领或夺回乌克兰南部城市赫尔松而激战。赫尔松是俄军侵入乌克兰以来唯一占领的地区首府，最新局势是，乌军最近几周在东部和南部成功进行反攻后，上周更夺回赫尔松市。

克里姆林宫之前表示，已经动员至少22万人增援，以扭转过去几个月俄罗斯在乌克兰战役中的屡次受挫。饱受漫长战火摧残和失去家园的乌克兰民众，包括许许多多无辜受灾的儿童与老龄居民，将进入难熬的冬天，而人类也通过媒体的镜头与画面，近距离看到战争、国土被侵略的毁灭性。

这场在欧洲发生的战争，不免让人想起第二次世界大战所造成的大规模危害，而二战结束至今也不过77年。在多个互相敌对势力都拥有导弹与核武器的今天，大家是更克制地设法解决争端、避免箭拔弩张，还是不断竞相提高军备、大家都走在钢丝上让局势一再升温？二战惨痛经历对人类的警示作用在今天精密武器更骇人的时代，似乎却更见快速消退。

美中科技脱钩 冲击更甚贸易战

今年10月17日，一架无人机飞越基辅。乌克兰官员表示，在俄罗斯的一次清晨袭击中，首都基辅遭到四次袭击，无人机损坏了一栋住宅楼并一度瞄准中央火车站。（法新社）

战争也不止于武力与战场上的交火。今天国际上经常出现的一个名词是地缘竞争或地缘政治，俄乌战争可以说是北约与俄罗斯之间地缘政治不断被放大的结果。而中美之间的地缘竞争，从美国前总统特朗普上台、下台再到拜登登场，是越演越烈。特朗普政府在2018年7月6日掀起的中美贸易战，在拜登上台后并未取消，且至今涵盖的层面更广，从投资到科技等领域都在国家安全名下，禁止美国企业对华投资及出口。

最新的限制是10月宣布对华采取更严厉的晶片出口管制措施，限制中国购买与制造高阶晶片。在这之前，拜登在8月9日已签署了国会通过的晶片法案，一方面鼓励晶片制造商在美国设厂，同时阻吓厂商投资中国。另外还提出“晶片四方同盟”的概念，要联合日本、韩国与台湾重组全球晶片产业链，把中国大陆排除在外。这种种举措料将使两国对立关系再升高，也一步步把中美经济和科技推向脱钩。

而脱钩，这个由特朗普政府时期的鹰派构想并推动的战略，有政治观察家认为现在已然成为美国削弱中国实力的主要工具。国际货币基金组织去年的一项研究警告，若中美乃至欧洲之间的科技脱钩，对全球国内生产总值的冲击将甚于贸易战。据有关研究估算，科技脱钩可能导致许多国家的GDP损失约5%，这大约是中美关税战产生的估计损失的10倍。

国际局势太纷扰 各地政党拼选举

大国地缘政治与战略竞争占据了2022年的大事，本周先后举行的亚细安峰会和系列扩大会议，以及二十国集团（G20）峰会，与会首脑都呼吁为全球经济与气候变化合作，并致力停止战争和核武威胁。来到岁末，大家须要为无休止的外交争执降温。

然而纷纷扰扰的何止是国际局势，刚结束的美国中期选举、马上在本周六（11月19日）举行的马来西亚大选，以及11月26日登场的台湾“九合一”地方选举，都是各家政党政治与竞争的大秀。政客与政治名嘴各出奇招，各家民调也不甘寂寞地炒热选情。真正的民意和民忧是什么，参选人又是不是清楚和有为国为民解困的决心与智慧，似乎在更在意自己利益的竞选政治里已不重要。

战，一年下来，无辜的民众是累了、伤了，也要呼喊：够了。

点击视频，看鼎艺团琵琶演奏家蔡友国如何以《十面埋伏》诠释 “战”。

我的字述

“对抗冠病是一场持久战”这一说法于2022年尚未变成彻底的老调。因冠病病毒不断变异，持续流布，政府、民间与媒体继续运用战争修辞来描述疫情。 再者， 中美贸易的对峙与争端越演越烈，难见平息之日。2月俄罗斯与乌克兰爆发大规模军事冲突，至今仍未停火。战争已不再只是修辞上的隐喻。 8月美国众议院议长佩洛西访台，更引发台海局势急速升温，导致各方加剧臆测：陆台未来数年内是否会走向和平的反面？ ——曾昭程，新加坡国立大学中文系助理教授

字述风云

2月：俄乌爆发战事 百万人逃离家园

（法新社）

俄乌战事自今年2月24日爆发以来，不仅重创乌克兰，造成大规模破坏与伤亡，数以百万计的乌克兰人逃离家园，对全球经济造成冲击。

西方国家对俄罗斯实施经济制裁，引发俄罗斯反制，导致欧洲国家能源价格暴涨。

联合国儿童基金会10月指出，这场战争带来的经济冲击，迫使东欧和中亚地区的额外400万名儿童陷入贫困，其中280万名儿童来自俄罗斯。

8月：美国祭出晶片法案 封喉中国半导体产业

中美两国的战略竞争，导致中美在贸易、投资和科技领域硝烟四起。美国拜登政府在8月9日签署了国会通过的晶片法案，一方面鼓励晶片制造商在美国设厂，同时又阻吓厂商投资中国。

今年10月，美国发布新版国家安全战略，表明赢得与中国的竞争是优先事项。报告把未来10年形容为与中国竞争的决定性10年。

美国商务部10月宣布对华采取更严厉的晶片出口管制措施，限制中国购买与制造高阶晶片，皆在阻挠中国的科技与军事发展。

11月：各国选举 硝烟四起

（叶振忠摄）

马来西亚第15届全国大选战火点燃，几乎所有选区都出现多角大混战，吉隆坡的峇都国会议席更上演10角混战的局面。

英国政局再现动荡，短短两个月内再掀保守党党魁与首相的选战。特拉斯9月接任首相，却因党内外压力持续加大，隔月宣布辞职。她的继任者苏纳克是一年内的第三位首相。

今年3月，在韩国史上竞争最激烈的一次总统选举中，国民力量党候选人尹锡悦以不到一个百分点的微差击败对手，却因鲜明的亲美立场，引起各方关注。

美国中期选举初步结果本月出炉，由美国总统拜登领导的民主党表现优于预期，挡下共和党的“红色浪潮”。前总统特朗普已宣布在2024年竞选总统，再次问鼎白宫。

作者是《联合早报》副总编辑

投选方式

投选活动将于12月2日（星期五）截止。年度汉字会在12月7日（星期三）中午通过直播节目揭晓。本届“字述一年”汉字投选活动，由《联合早报》和凯德集团联合呈献。参与投选活动将有机会赢取以下奖品：

Ascott Star Rewards 服务公寓住宿积分，可兑换全球多个服务公寓住宿（价值为1500元、1000元和500元，各一份）

凯德购物商场电子礼券（价值100元，共15份）

大众书局礼券（价值100元，共15份）

Epitex 电子礼品卡（价值50元，共30份）

职总平价超市电子礼券（价值50元，共10份）

两种投选方式

1. 点击链接，进入“字述一年”专网投票

2. 剪下《联合早报》报章上的投选表格，填妥后贴在信封背面，邮寄至：

《联合早报》“字述一年”

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