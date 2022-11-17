张晴立志帮助推动教育平等，让每个小孩都有机会获取更多学习机会和资源。

栽培子女和成就自我两不误，五个孩子的妈妈全心开发学习软件，卸任全职经理也不悔。

全心投入开发学习软件前，张晴（47岁）既是五个孩子的妈妈，也是区域客户关系经理。2019年，她四年级的女儿正为小学离校考试准备，尤其希望加强数学科。当时，她发现一份历年考题竟然在市面上卖50元，补习费也将近每月200元。

“这笔开销对一般小康之家是一定的负担，特别像我家有那么多小孩。”

张晴尝试在网上搜索历年考卷，但从打印出来、督促小孩做练习、批改，到上网寻找解答分析，得花费大量时间和精力。

适逢她学会简单的软件开发技能，于是开始着手设计SG Primary应用，内含数学、英文和中文科历年考题。

当时，她每天下班回家要照顾小孩，包括一对2岁的双胞胎。

“到了晚上10时才是我自己的时间，这时我会花上三四小时来设计应用。”

张晴也没想过，三年前为一己之便而设计的应用，后来会在冠病疫情时派上用场。疫情催生了居家学习模式，她也把自己的发明介绍给认识的教师和家长，向他们收集意见。

2020年，她卸下经理身份，毅然离开打拼10年的公司，全身投入开发应用。从孤军奋战到加入团队，SG Primary也在今年与另一个线上补习平台合并，为小学生提供线上教学和练习。他们也与新加坡儿童会和一些家庭服务中心合作，向有需要的小孩伸出援手。

如今，张晴立志帮助推动教育平等，让每个小孩都有机会获取更多学习机会和资源。

“我也希望用身体力行来证明，即使身为人母，发展自我和栽培小孩可以兼得。”