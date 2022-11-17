遭尾随入屋被劫割伤手 住客隔天急搬

疑尾随24岁青年，并趁他开门入屋时，持刀闯入屋内打抢，还割伤对方的手，37岁男子涉嫌持械抢劫，星期四（11月17日）被控上法庭。

这起持械抢劫案发生在星期一（14日）早上6时30分，地点是里峇峇利路（River Valley Road）。

警方星期三（16日）晚上发文告指出，当时警方接获一起持械抢劫伤人案，24岁男子与一名持刀的37岁男子对峙，后者抢走前者现款500元与一台苹果手机。

当时24岁男子的手部受伤，被划出一道非常深的伤口，过后在清醒下送院，目前情况稳定。

文告指出，经过警方调阅电眼与调查，东陵警署警员在48小时内确认37岁嫌犯的身份，并将他逮捕。

嫌犯于星期四在刑事法典第394条文与397条文同读下被控，一旦抢劫兼伤人罪名成立，可被判五年至20年监禁，以及鞭刑不低于24鞭的刑罚。

据了解，当时受害者是在单位外开门入内时，被陌生男子持刀入内打劫。

警方也提醒，公众若被抢劫，切记要保持冷静以及记下对方的外貌特征，事后尽快报警。

案发地点是服务式公寓

男住客被打劫后，隔天搬走。

记者星期四下午走访事发地点，发现是一个服务式公寓。

不愿具名的公寓男职员透露，被打抢的住客是两周前，独自入住一楼单位，共住了10天。

他透露住客并没跟他们通报自己被打劫，但案发当天早上8时，目击四五名警员抵达现场与住客谈话，他也观察到住客的手部有伤口。

“我当时询问警员发生什么事，警员指这里发生打劫案，所以前来调查。”

男职员也说，住客于隔天就立刻搬走。据观察，公寓的一楼单位门外连接公共走廊，任何人都可经过。

完整报道，请翻阅2022年11月17日的《新明日报》。