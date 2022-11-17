不满手脚慢频殴打 女雇主虐佣监九个月赔4615元

来自 / 新明日报

文 /
李耀文

发布 / 2022年11月17日 2:52 PM

被告用热汤勺打女佣的手臂。（示意图）
被告用热汤勺打女佣的手臂。（示意图）

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不满女佣手脚太慢，女雇主打伤女佣被判坐牢九个月，并支付4615元赔偿。

58岁阿妮（Arni Binte Moani）面对五项蓄意伤人的罪行，指她在2020年3月到11月之间殴打女佣，踢背、踢脚、用汤勺打背、捏她以及殴打头部。

被告不认罪，控方针对其中一条控状进行审讯，法官于10月判她罪名成立。后来，被告针对其余四项控状认罪，案件星期三（11月17日）下判。

案情显示，受害者是一名印度尼西亚女佣，案发时46岁，于2020年2月开始为被告工作。

被告聘有两名女佣，包括受害者。由于被告为朋友的档口提供咖喱角（curry puff）等食物，每天清晨5时就要把食物送过去。两名女佣摸黑起身准备食材，等被告到档口工作时，还要继续做家务，以致工作时间长。

受害女佣没有手机，也没有休息日，只能在被告的准许下，用被告手机打电话与家人联系。

受害女佣手脚慢，有时工作会打瞌睡，被告为此不满，在2020年9月至11月间，至少四次捏女佣手臂。被告干案时，会将指甲插进受害女佣的皮肤里，以致女佣手臂留下永久性疤痕。

被告12月5日开始服刑，目前以1万5000元保释在外。

完整报道，请翻阅2022年11月17日的《新明日报》。

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