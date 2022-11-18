三黄金地段将推出2760组屋单位 分析师：政府或增加津贴

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

发布 / 2022年11月18日 5:00 AM

根据建屋局网站资料，乌鲁班丹将有1330个三房和四房式单位。（建屋局提供）
根据建屋局网站资料，乌鲁班丹将有1330个三房和四房式单位。（建屋局提供）

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新一批预购组屋将在下星期三（11月23日）推出，其中包括三个黄金地段的2760个组屋单位。分析师预测，这些地点好的组屋售价会小幅调高，但政府或会增加津贴确保买家负担得起，需求因此会保持强劲。不过，这些组屋转售时的津贴回收率也可能从目前的6％上调至最多7％。

国家发展部长李智陞星期四（11月17日）在脸书贴文透露，建屋发展局将在下星期三推出超过9500个预购组屋单位，其中乌鲁班丹、锦茂，以及加冷黄埔三个地区将推出黄金地段组屋。

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