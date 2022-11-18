为员工打造最佳职场 45家企业获表扬

冠病疫情改变了职场工作安排与生态，单是为员工提供弹性工作安排，未必足以构成理想的工作环境。
远程医疗业者百医（WhiteCoat）意识到这一点，除了让员工居家办公，还花心思加强团队凝聚力、促进不同部门之间的理解，以确保后冠病疫情时代的公司运作能够更上一层楼。
例如员工向管理层反映，同事们选择不同日子居家办公，有些人在办公室，有些人在家里，要开会或讨论，还是要通过视频方式进行，无益于凝聚团队。
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冠病疫情改变了职场工作安排与生态，单是为员工提供弹性工作安排，未必足以构成理想的工作环境。
远程医疗业者百医（WhiteCoat）意识到这一点，除了让员工居家办公，还花心思加强团队凝聚力、促进不同部门之间的理解，以确保后冠病疫情时代的公司运作能够更上一层楼。
例如员工向管理层反映，同事们选择不同日子居家办公，有些人在办公室，有些人在家里，要开会或讨论，还是要通过视频方式进行，无益于凝聚团队。
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