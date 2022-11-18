谢慧璇大学毕业正值冠病阻断措施时期，就业前景不佳，于是她决定创业，售卖定制礼卡，并开始进行绘画教学。

“无论大家现今过得好或不好，艺术一定可以为生活增添色彩！”

谢慧璇（25岁）从小爱好绘画，母亲见她爱在家中涂鸦，在她三岁时就送她上美术课，开启了她与艺术的情缘。“我记得母亲之后给我买了人生中的第一套绘画工具，那是一整套蜡笔！”

由于很享受绘画时的天马行空的创作乐趣，她在念中小学时参加了不少比赛，还得过奖项。升上初级学院和大学后，她开始在不同的地方进行绘画教学，也萌生了日后创业教绘画的想法。

大学毕业时，谢慧璇不巧碰上了冠病阻断措施，“当时就业前景不佳，许多公司都暂停请人。于是我就想，不如就实现梦想，自己出来创业试试看”。

于是她开设了Ccmonstersart公司。“当时，大家对手工制作的立体‘爆炸盒’（Explosion box）礼卡感兴趣，于是我便制作定制的礼卡来售卖。同时，我也开始教其他人绘画。”

2020年8月至10月间，谢慧璇与义工组织合作，以WhatsApp视频通话的方式，每周一次，教居家的年长者绘画。“我当时发现有这个机会，就决定尝试，除了陪伴年长者，也能鼓励他们通过绘画抒发情感。”

如今，她有了自己的小画室，画室的学生年龄从3岁至25岁。谢慧璇也和其他艺术工作者合作，除了为公司设计内部宣传刊物，也为有需要的机构或公司提供团建服务。“接下来，我希望尝试结合科技和艺术，如提供沉浸式体验等，让更多人欣赏到不同形式的艺术。”