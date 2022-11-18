追讨10元按摩费 女经理遭扯发掐伤

一对中年夫妇被指按摩后少付10元就离开，按摩店女经理拉着男子衣服不放，要他们还钱，岂料男子扯女经理头发，女子也掐经理手腕，痛得经理一松手，夫妻俩趁机离开。

这起纠纷发生在星期一（11月14日）晚上8时，地点在黄埔通道第81座的一家按摩店。

按摩店刘姓女经理（38岁）向《新明日报》申诉，当天一对50来岁的夫妇到店里做了40分钟脚底按摩和20分钟的肩膀按摩，每人35元，合共70元。

她解释，只要顾客来店里消费满10次，第11次就会免去10次中最低一次的消费额，这对夫妇付款时，出示的卡片已累计九次消费，加上这次第10次，所以能免去一次消费额。

“员工当时解释，夫妇10次中最低的消费是25元，所以第11次的只能免25元。两人当天按摩费共70元，扣除25元，还需付45元，但顾客却声称早前没听说过此说法。”

刘小姐只好出面向两人解释，怎料女子先付了30元，后来又掏出五元就走出店外，男子随后也跟着要离开，由于两人还差10元没付，刘小姐急忙拉着男子。

从电眼画面显示，当时刘小姐和男子拉扯到店外后，女子先跑开，身穿红衣的刘小姐则拉着男子衣服，男子喊说“不要拉我，不可以用暴力，我警告你”，刘小姐则回嘴“我不放，你一定要还钱”。

这时有店员走出来说报警了，男子一度要走，又被刘小姐捉着，岂料男子出手扯刘小姐的头发，一旁围观的阿叔和其他店员也试图把两人拉开。

拉扯一番后，刘小姐一手拿手机报警，一手揪着男子衣服，男子也一脚踩着刘小姐的脚，试图挣脱，这时先前跑走的女子又倒回来帮男子解围。

“女子掐我的手腕，痛得我松手了，跟着他们马上跑走了。”

警方证实接获报案，调查还在进行中。

完整报道，请翻阅2022年11月18日的《新明日报》。