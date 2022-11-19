育有21岁以下孩子 租赁组屋家庭将自动纳入社区联系站

国家发展部长李智陞宣布，在11月推出社区联系站租赁组屋计划。他去年3月说，接下来两年将在全国21个市镇设立或扩大社区联系站。截至今年10月，当局已联系1万1000户家庭，了解他们的志向、需求和担忧。

育有21岁以下孩子的租赁组屋家庭，今后向建屋发展局提交租屋申请时，将自动纳入社区联系站计划。工作人员会主动联系这些家庭，在他们还没搬进租赁组屋前，就及时了解他们的家庭状况、是否需要哪些方面的帮助，进而提供支援。

主管社会服务整合事务的国家发展部长李智陞星期五（11月18日）在关爱新加坡社区联系网（SG Cares Community Network）对话会上宣布，社会及家庭发展部和国家发展部携手在11月推出社区联系站租赁组屋计划（ComLink Rental Scheme），在租赁组屋援助之外，结合社区联系站（ComLink）提供的全方位支持。

李智陞去年3月宣布，政府接下来两年将在全国21个市镇设立或扩大社区联系站，目标是帮助1万4000户育有孩子的租赁组屋家庭。截至今年10月，当局已联系1万1000户家庭，了解他们的志向、需求和担忧。

李智陞在对话会上说，政府机构提供覆盖面广的社会服务，以满足弱势家庭的需求、应对挑战，让他们能够向前迈进。

例如，建屋局为没有其他住屋选择的家庭和个人，提供高额补贴的租赁租屋。低收入家庭则可从就业入息补助计划、社区关怀计划（ComCare）和渐进式薪金模式等一系列计划中受惠，也能为孩子报名幼儿培育辅助计划（KidSTART），让他们在上游阶段就获得更好的扶持，人生有好的起点。

一些家庭面对的挑战尤其复杂且环环相扣。李智陞说，对这些家庭而言，社区联系站计划以综合方式提供社会支援的做法已初见成效，因此希望扩大至更多家庭。

新的社区联系站租赁组屋计划，把住屋援助与更全面的社会、健康和社区支援相结合。通过计划，所有符合条件、育有21岁以下孩子的租赁组屋家庭将获得综合的社会支援，助他们实现生活稳定，继而自力更生和向上流动。

协调各社服机构支援 为家庭提供更大保障

社区联系站工作人员会在家庭还没搬进租赁组屋前，主动联系他们，了解他们的情况并告知有关社区联系站能以哪些不同方式协助他们。家庭如果有紧迫需求，工作人员也会帮助他们获取相关援助。

李智陞说，这些家庭搬进租赁组屋后，社区联系站工作人员会定期跟进他们的情况。工作人员也会协调来自社会服务机构和其他社区合作伙伴的支援，为家庭实现目标提供更大保障。

星期五的对话会是在新加坡携手前进（Forward Singapore）运动的“关怀与照顾”支柱下召开的，约有200人出席。

参与者之一、新加坡智障人士福利促进会（MINDS）总裁高志伟受访时认为，将租赁组屋家庭自动纳入社区联系站计划，能减轻他们的焦虑，让他们无须为了获得其他援助而另外提交申请，是朝着正确方向迈进一步。

他说，一旦家庭被纳入社区联系站，也能更准确地根据他们的需求，让其他机构参与进来，提供援助。“例如，如果社区联系站工作人员通过接触，发现这户家庭有智障人士，就能够动员MINDS去帮忙。”