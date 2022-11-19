垃圾虫本月起也到市区劳改

从今年11月起，市区成为垃圾虫执行劳改令、捡垃圾的地点之一。

国家环境局在本月15日和17日，首次安排垃圾虫到牛车水和丹戎巴葛两个繁忙地段执行劳改令（Corrective Work Order）。

接获劳改令的违例者，须穿粉色和黄色背心，在大庭广众之下清理街道上的垃圾。当局也在他们的清洁范围内摆放告示牌，向其他人说明劳改工作在进行中，以提高公众对劳改令的认识，希望最终达到遏制人们乱丢垃圾的行为。

环境局星期五（11月18日）发文告说，在2017年至2021年间，当局平均每年开出2万7200张罚单给乱丢垃圾和高楼抛物的违例者。在这五年，也发出了1万零200个劳改令给垃圾虫。

根据《环境公共卫生法令》，乱抛垃圾初次被控并罪成者，最高罚款额为2000元；第二次罪成者的最高罚款额为4000元；第三次或以上被定罪者，可被罚款最高1万元。

此外，法庭也可发出劳改令，要求屡劝不改的违法者清理公共场所至少三个小时，最长12个小时。

违例者最常乱丢烟蒂 多数是年轻男性

环境局指出，劳改令的目的是让顽固的违例者意识到乱丢垃圾的后果，同时让他们体会清洁工的辛苦。

环境局也说，人们常在邻里中心、小贩中心、地铁站，以及购物商场周围乱丢垃圾，最常见的是烟蒂。多数违例者是男性，年龄介于18岁至35岁。环境局稽查员将继续在这些乱抛垃圾的热点，以及人群聚集处采取执法行为。

国家环境局环境卫生行动司司长张明顺呼吁公众：“人人都有责任保持本地高水平的清洁和公共卫生。环境局会继续通过宣导和执法双管齐下，鼓励公众更有公德心和负起个人责任。”