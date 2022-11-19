前总裁抽脂亡 女医生监6周

本地首起抽脂丧命案，女医生未经培训，也没独立判断，仅依照指示注射麻醉药丙泊酚（propofol），结果导致前总裁死亡，昨天被判监6周。

曾被三司誉为“本地最糟的医疗失职案之一”的本地首起抽脂致死案发生在2009年12月30日，死者是杨忠礼太平星房地产投资信托管理（YTL Pacific Star）公司的前总裁王鸿治（44岁）。负责抽脂手术的医生黄明汉（46岁）早前已遭除牌，并和在旁协助的女医生朱秀春（58岁）双双被控鲁莽行为导致他人死亡的罪名。根据案情，黄明汉和朱秀春案发时是乌节路国际大厦Reves诊所的医生。

案发当天，黄明汉安排死者做超声波抽脂塑身（VASER liposuction），抽出腹部和腰部的脂肪。黄明汉和朱秀春都没接受过注射麻醉药丙泊酚（propofol）的相关培训，不过他们商量后同意，让朱秀春负责注射和监督。

朱秀春在执行时没独立判断情况，尤其是不知道为何使用丙泊酚，而且没评估死者的状态才注射，而是直接按照黄明汉的指示行事。

黄明汉在中午12时15分至12时半左右，先给死者打了一针50毫克的吗啡类麻醉镇痛药麦啶（Pethidine）后，朱秀春以每小时30毫升的剂量，通过麻醉机器将丙泊酚注入死者的身体。过程中，黄明汉也曾给死者打了一针利多卡因（Lignocaine）镇定剂。

抽脂手术约下午3时45分结束，死者当时体内已被注入超过90毫升的丙泊酚，处于深度麻醉。

朱秀春见死者没事后离开手术室，黄明汉则在下午约4时上厕所，留下一名没有专业注射麻醉经验，甚至没接受正规护士培训的诊所护士照看死者。黄明汉在10分钟后回到手术室时，发现死者脸色苍白，立刻急救并电召救护车。他为死者戴上氧气罩和进行心肺复苏术，朱秀春随后也返回手术室以各种方式帮忙急救。死者送院后不治身亡，验尸庭日前裁定死因为深度麻醉造成呼吸道阻碍窒息死。

完整报道，请翻阅2022年11月19日的《新明日报》。