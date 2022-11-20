亲友关爱 社会援助 单亲妈妈不孤单

42岁的谢欣蒨是本地殡葬业的遗体防腐员（embalmer），也是一位离婚的单亲妈妈，有一对就读中学的儿女。为了生计，她必须做两份工作，同时得照顾孩子，日子虽苦，但没有击垮充满正能量的她。

她特别感谢过去10年以来，一直在身边支持她的至亲好友，以及相关单位、社会机构给予的援助。身为单亲妈妈，她从未感到孤单。

离婚九年的谢欣蒨表示自己要当个“不普通的妈妈”。

她从不因为孩子生长在单亲家庭，为补偿而纵容他们，或因忙碌而疏于管教。反之，她坚持自己的教育原则，严厉纠正孩子的错误行为，不让他们在双重标准下模糊成长。

她指出，自己的教育方式是为了让孩子懂得为自己的行为负责，她说：“我要他们‘敢做敢当’，能独自承担后果。”

她举例说明，女儿小时候哭闹、挑食时，她从不纵容，不会任由女儿找其他食物或提供别的餐点选项。吸取教训之后，孩子现在都不挑食，并且很爱吃菜。

此外，她也限制孩子长时间看电脑和手机。若孩子耽误时间、上课迟到，她绝不帮他们圆谎或辩解，而是让他们接受师长的惩罚。

然而，她并不是一个要求100分的“虎妈”。提到学业成绩，她说：“以前，我要求孩子一定要及格，至少考60分；但现在，我只要求他们不学坏、好好学习和生活。我不会因为成绩而打骂他们，我只鼓励他们勇于尝试。”

谢欣蒨说：“我不要当一个普通的妈妈。我在工作中看过13岁就自杀的孩子的遗体，以及病逝少年的遗体，我就特别感激儿女能健康成长。所以，我不给他们增添无谓的压力。”

孩子不缺乏家庭温暖

谢欣蒨的两个孩子在单亲家庭长大，却从不缺乏母爱、父爱和家庭温暖。

儿女和她很亲密。不工作时，谢欣蒨会在家下厨，鼓励孩子们一起动手备餐，学习生活技能。工作忙碌时，女儿也能帮忙准备食材或烧菜。

谢欣蒨也说：“他们喜欢和我一起做糕点，我也喜欢在制作糕点时，与他们互动。”

儿女生日时，她更是亲手制作独一无二的生日蛋糕：“他们总爱考验我的厨艺，例如女儿要求我制作蔬菜鱼片米饭‘蛋糕’，儿子则指定要苦瓜包饭‘蛋糕’。”

为让孩子们拥有父爱，她也和前夫保持友好关系。她说：“我从不阻止孩子们跟父亲往来。他们每个星期都会跟父亲见面，外出吃饭。”12月份，前夫将带孩子们到韩国旅游，她也将同行以陪伴孩子。

谢欣蒨早在23岁结婚，26岁生下长女符绮云（现年16岁），29岁再诞下儿子符瑀伦（现年13岁）。婚后，她一直都当家庭主妇，10年内从未踏入职场。33岁离婚时，她经历了人生低谷，但为了养儿育女，她咬紧牙根、打起精神，扛下一家生计。

她指出，她不想要儿女分开在不同的家庭长大，因此，即便担子沉重，也坚持亲自抚养两个孩子。

她在受访时，感谢前夫将婚姻共有的四房式组屋留给她和一对儿女，并按月帮补孩子们的一点生活费，以及每周来探望儿女一次，陪他们一起用餐。疫情前，前夫也带儿女和她一起到日本旅游；阻断措施实行期间，每周也为母子网购食品。

疫情前，前夫带孩子旅游日本，谢欣蒨（左一）同行以陪伴孩子。（图/受访者提供）

她也感谢父亲（73岁）每天不辞辛劳，前来陪伴外孙，让她得以安心工作；患病母亲则因为行动不便，每周只能来探望一次。父亲在退休前有固定收入，也经常为外孙添购奶粉、尿片等必需品。

谢欣蒨欣慰地说：“儿子和外公感情非常好。去年，我的父亲住院，动心脏绕道手术时，我的儿子天天都和外公用视频通话，看到外公手术后遗留的疤痕，还红了眼眶。”

多年来获得多方援助

回顾过去九年的单亲生活，谢欣蒨并没有封闭自己，也没有孤军奋战，而是具备勇气，在必要时开口求助。

她分享道：“除了政府和社会机构的辅助之外，我鼓励大家向家人和朋友求助，因为亲友是我们最有力的支持。”

目前，儿女读书是在教育部的经济援助计划（简称FAS）下受惠，从免费课本、校服、学费、杂费、交通津贴到餐食补助，获益良多。

此外，一家大小接受医疗服务时，都能获得医药津贴，也大大减轻了家庭的经济负担。

谢欣蒨回溯女儿出生后，她患上产后忧郁症，曾经萌生自杀念头，幸好被友人发现，介绍她到心理卫生学院接受治疗。一年后，她成功走出阴影。

朋友赠送二手钢琴，儿子符瑀伦得以学习弹琴。（熊俊华摄）

她也忆述儿子在20个月大时，被诊断患有轻度自闭症，曾到非营利的社会服务机构AWWA接受早期介入治疗，帮助不怎么开口说话的儿子学会说话、与人沟通、表达自己的感受。

“儿子现在会用英语沟通，会烘焙一些糕点和做菜，善于积木，还考取了五级钢琴文凭。儿子用的二手钢琴是朋友在三年前赠送的。”看见儿子的状况改善，让她感到欣慰。

此外，女儿在年幼时也曾经接受医药补助，切除鼻子息肉和治疗扁桃腺肿大，解决鼻鼾问题。

特殊的殡葬工作

这位“不普通的妈妈”所从事的行业绝不普通。

谢欣蒨已在三个月前取得遗体防腐员的资格，向环境局注册，为遗体防腐、化妆和着装。下班后，她就兼职为保险经纪处理线上预约和文件资料，以增加收入，帮补家用。

面对死亡和逝者，她不害怕，也不忌讳。她说：“从小开始，我就喜欢看鬼片，也想让离世的人整洁入殓。因此，遗体防腐一直是我想做的工作。能够如愿加入殡葬团队，我很感恩。”

在入行前，她实习了半年，由经验丰富的前辈指导，在符合国家环境局条例，以及在另一名注册防腐员的监督下，为本地至少25具遗体完成防腐工作。此外，她也参加了国家传染病中心举办的基本传染防范课程，以便安全地为遗体防腐。

对孩子，她从不隐瞒自己的特殊职业。她坦然地和大女儿谈论自己的工作，从而鼓励女儿在假期打工，吸取人生经验。

这位充满正能量的单亲妈妈说：“我要女儿装备自己、加强自己的韧性，即使她将来想当遗体防腐师，我也不会反对！”

为家庭而设2025计划 不忽略单亲家庭

“为家庭而设2025”计划增强为面临挑战的家庭提供援助，包括像谢欣蒨这样的离异家庭。（熊俊华摄）

为配合“欢庆新加坡家庭年”，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰于11月8日宣布实行“为家庭而设2025”计划（A Singapore Made For Families 2025）。

王瑞杰说，计划将涵盖培养亲家庭文化、加强家庭关系，以及为困难家庭提供更多援助这三大主旨。从明年起，通过位于家庭服务中心的巩固家庭计划（FAM@FSC），增强为面临挑战的家庭提供的援助，包括离婚辅助计划、强制共同监护计划和扩大儿童养育计划等。

有需要的家庭，可以通过社会及家庭发展部等机构获得各项援助：

1. 支持婚姻

民众可浏览Our Marriage Journey网站，寻找所需的婚姻计划、婚姻辅导等资讯。

快速获得可负担的组屋

首次申购新组屋者可获得最高达8万元的安居津贴；首次购买转售组屋者，则可获得最高达16万元的津贴。较低收入购屋者将获得较高的津贴。

多数首次购买组屋者，在获得购屋津贴后，只需动用少过四分之一的月薪来偿还房贷。近90%的首购族可以动用公积金偿还款项，甚至无需或只需动用少部分的现金。

2. ​​​支持生育

给予家长养育孩子所需的看护、成长和发展等支持，包括育婴津贴、医药津贴、新生儿保健储蓄补助金、协助从婴儿起支付终身健保费等。

家长也可以享有政府补助的有薪育儿假。

提供可负担的学前教育

对家长来说，让孩子们拥有可负担的学前教育至关重要，因此，政府从2023年1月起，资助学前中心，调低收费顶限。到2025年，将有80%的孩子获得政府资助的学前教育学额。

3. 拓展低收入家庭援助计划

政府将从2023年起，逐步扩大幼儿培育辅助计划（KidSTART），以及为租赁组屋家庭提供援助的社区联系站（Community Link）。

4. 修复家庭关系，支援正在办理离婚或已离婚家庭

所有的新加坡孩子，不论父母的婚姻状况如何，都应该在教育、医疗保健和育婴上获得支援。

民众可到遍布全岛有提供巩固家庭计划的家庭服务中心（FAM@Family Service Center）寻求协助，辅导离婚或家庭问题。

一站式的单亲家长社区服务网站HCSA SPIN

HSCA Dayspring SPIN计划旨在帮助缺乏支持的单亲家长，透过社工和单亲家长的合作，让他们在生活各方面获得所需的帮助。

5. 打造亲家庭文化

雇主应支持灵活工作模式，让雇员可平衡工作与家庭。雇主可以采纳劳资政灵活工作安排标准（Tripartite Standard on Flexible Work Arrangements）。

凝聚家庭理事会（Families for Life Council）将和人民协会及其他社区组织合作，举办一年一度的全国家庭周，为各个社区带来精彩的家庭活动。

鼓励个人重视家庭时间，建立和谐的家庭关系。

浏览网站，了解更多“为家庭而设2025”计划：go.gov.sg/MFF2025plan

【本文由社会及家庭发展部呈献，欢庆新加坡家庭年、为家庭而设鼎力支持】