制定目标加速汽车领域转型 我国2030年零排放车占比要达新轻型车销售一半

新加坡在第27届联合国气候变化大会上接受美国邀请，加入“2030年零排放车辆集体部署目标”，致力到2030年，把零排放车辆的占比提高到新轻型车辆总销售的一半。

交通部星期六（11月19日）发文告说，加入“2030年零排放车辆集体部署目标”（Collective 2030 Zero-Emission Vehicle (ZEV) Deployment Goal）强调了我国对建立更可持续的陆路交通系统的承诺。推动电动车发展是主要策略之一。