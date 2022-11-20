制定目标加速汽车领域转型 我国2030年零排放车占比要达新轻型车销售一半

订户

来自 / 联合早报

文 /
邓玮婷

发布 / 2022年11月20日 5:00 AM

字体大小:

新加坡在第27届联合国气候变化大会上接受美国邀请，加入“2030年零排放车辆集体部署目标”，致力到2030年，把零排放车辆的占比提高到新轻型车辆总销售的一半。

交通部星期六（11月19日）发文告说，加入“2030年零排放车辆集体部署目标”（Collective 2030 Zero-Emission Vehicle (ZEV) Deployment Goal）强调了我国对建立更可持续的陆路交通系统的承诺。推动电动车发展是主要策略之一。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

符合条件者今年12月可获高达700元现金补助

卫生科学局吁请公众不要购买或使用五种含类固醇产品

身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助
4

【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？
5

金管局与纽约联储银行 探讨使用批发中央银行数码货币

更多精彩内容