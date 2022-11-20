前总裁13年前抽脂丧命案 女医生注射过量麻醉药监六周

曾被三司比喻为“本地最糟的医疗失职案之一”的抽脂丧命案中，为死者注射过量麻醉药的第二名医生认罪，被判坐牢六周。

女医生朱秀春（58岁）星期五（11月18日）承认一项疏忽行为导致他人死亡的罪名。她的前同事和执刀医生黄明汉（46岁）今年较早前认罪后被判处四个月监禁。

随着两人被判刑，这场历时13年的法庭程序终于结束。

这起引起社会高度关注的事故发生在2009年12月30日，地点在乌节路Reves诊所。死者王鸿治（44岁）是杨忠礼太平星房地产投资信托管理（YTL Pacific Star）公司的前总裁。

王鸿治到诊所咨询超声波抽脂术（VASER Liposuction），要求去除后背下方和腹部的脂肪，并将脂肪转移到胸部。在抽脂手术的过程中，黄明汉在没有麻醉师的情况下，让朱秀春为王鸿治注射丙泊酚，以及镇痛剂麦啶（pethidine）和掺杂利多卡因（lignocaine）的药水。两人前后注射多达90毫升的丙泊酚，导致王鸿治陷入深度麻醉。

手术结束后，两人相继离开手术室，留下一名没有经过专业训练的护士在场观察。黄明汉约10分钟后回到手术室，发现王鸿治面色苍白，也探测不到脉搏，赶紧输氧和进行心肺复苏术，并紧急将王鸿治送院，可是为时已晚。

验尸报告指王鸿治进入深度麻醉后，无法自行控制气道，因气道阻塞窒息身亡。

庭上揭露，两人获得卫生部批准可以执行抽脂手术，但并未接受过注射麻醉药丙泊酚的相关培训。控方指这类抽脂术其实不必用到丙泊酚，朱秀春明知自己没有经过训练，甚至不知黄明汉为何使用这个药物，但她却没有做出独立判断或计算妥当的药剂量，只盲目跟从黄明汉的指示。

控方指黄明汉身为负责医生，事后也没有向医护人员坦承整个事发经过，甚至修改临床记录，应该承担更高罪责。朱秀春的罪行比黄明汉轻，控方因此建议该判她坐牢六至八周。

黄明汉和朱秀春在2014年就因抵触私人医院与医疗诊所法令被判罚款。2018年，经过新加坡医药理事会的纪律审裁庭，以及三司特别庭的上诉裁决，黄明汉被除牌，朱秀春被暂令停职18个月。三司指示总检察署再调查事件后，两人才于2020年被控刑事罪。律师指案件的拖延影响了朱秀春的专业和个人生活，认为她的判刑应该获得“折扣”。

法官下判时指出，公众普遍信任和依赖医疗从业者，将健康和生命托付于他们，失职医生因此应该被严惩。根据判刑框架，法官认为被告应该被判处五个月监禁，但考虑到案件拖延多年，最终判她坐牢六周。（部分人名译音）

控方指这类抽脂术其实不必用到丙泊酚，朱秀春明知自己没有经过训练，甚至不知黄明汉为何使用这个药物，但她却没有做出独立判断或计算妥当的药剂量，只盲目跟从黄明汉的指示。